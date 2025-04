Gleisi recua após críticas e diz que rever penas do 8/1 é decisão do STF

"Entendo sim que esse debate pode e deve ser feito na sociedade, inclusive no Congresso, como já vem acontecendo de fato, mas sem interferir na autonomia do Poder Judiciário", disse Gleisi. - (crédito: Platobr Politica)

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, declarou nesta sexta-feira (11/4) que a revisão de penas para os condenados pelo 8 de janeiro cabe “única e exclusivamente” ao Supremo Tribunal Federal (STF), um dia após dizer que a discussão pode ocorrer no Congresso Nacional.

Ontem (10), Gleisi defendeu discutir a anistia ou a redução de penas no Legislativo, em fala que gerou uma série de críticas dentro do STF e do próprio governo.

“Quero deixar claro que eventuais revisões de pena aos réus do 8 de Janeiro cabem única e exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, que conduz os processos”, escreveu Gleisi em suas redes sociais.

“Entendo sim que esse debate pode e deve ser feito na sociedade, inclusive no Congresso, como já vem acontecendo de fato, mas sem interferir na autonomia do Poder Judiciário”, acrescentou ainda.

Gleisi também reforçou que critica o PL da Anistia e o seu substitutivo, que tramitam no parlamento, e disse que os textos mirem apenas a impunidade para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e os demais acusados de organizar um golpe de Estado.

Fala gerou mal-estar

Ontem, em coletiva de imprensa em frente ao Palácio da Alvorada, a titular da SRI admitiu a possibilidade de discutir a redução de penas no Congresso, em meio ao embate sobre o PL da Anistia, que gera temores na base governista sobre sua possível aprovação.

Leia também: Bolsonaro é hospitalizado após passar mal durante agenda no RN

“Falar sobre a anistia, ou a redução de pena a algumas pessoas do 8 de janeiro, eu acho que é plenamente defensável do ponto de vista de alguns parlamentares. Talvez a gente até tenha que fazer essa discussão no Congresso. Agora, o que não pode acontecer é uma anistia àqueles que conduziram o golpe no país, ao (Jair) Bolsonaro e aos generais”, comentou.

O Partido Liberal (PL) diz já ter as assinaturas necessárias para aprovar urgência para a anistia, o que aceleraria o ritmo da discussão na Câmara. O presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), porém, sinaliza que pode não pautar o texto,e busca alternativas, como o indulto presidencial para alguns condenados ou redução de penas.

Governistas vêm criticando a possibilidade de anistia ou revisão das penas, mas a fala de Gleisi foi interpretada como uma mudança de posição, irritando especialmente ministros do STF.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Política PL se diz consternado após internação de Bolsonaro por dores abdominais

PL se diz consternado após internação de Bolsonaro por dores abdominais Política Carlos diz que Bolsonaro está "acordado e lúcido" e pede orações