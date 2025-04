Instagram Rose Miriam fala da saudade de Gugu: 'Gostava de ficar admirando ele exteriormente'

Rose Miriam Di Matteo, de 61 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira (10) para homenagear Gugu Liberato, que completaria 66 anos se estivesse vivo. A médica emocionou os seguidores ao relembrar com carinho a data de nascimento do apresentador, que faleceu em 2019. Juntos, eles tiveram três filhos: João Augusto, de 23 anos, e as gêmeas Sofia e Marina, de 21. "Hoje o Gugu estaria completando entre nós 66 anos de idade! Que saudade dele… que falta ele me faz!", escreveu Rose. Em um trecho especialmente tocante, ela revelou: "Eu gostava de ficar admirando ele exteriormente, pois ele era muito lindo; bem como o seu interior, que era mais lindo ainda".

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

João Augusto, primogênito do casal, também prestou tributo ao pai em seu perfil. Ele publicou uma montagem com fotos dos dois juntos e escreveu: "10 de Abril. Parabéns, papai! Hoje completaria 66 anos. Faz muita falta. Mas eternamente em nossos corações". A postagem comoveu seguidores e amigos, que deixaram mensagens de apoio e saudade.

Em uma entrevista recente ao programa "Altas Horas", João comentou os desafios enfrentados após a morte de Gugu, principalmente no ambiente familiar. A disputa pela herança do apresentador gerou embates entre os parentes, o que atraiu a atenção da mídia. "Mesmo depois da morte do meu pai, a gente teve muitos problemas que aconteceram na família", declarou.

Apesar do período conturbado, João garantiu que o clima familiar melhorou. "Tudo isso ficou para trás, todo mundo voltou a se reconectar", afirmou. Para ele, o foco agora é seguir em frente, valorizando os bons momentos e mantendo viva a memória do pai que, segundo ele, permanece "eternamente em nossos corações".

O post Rose Miriam fala da saudade de Gugu: ‘Gostava de ficar admirando ele exteriormente’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.