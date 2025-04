Bichos de Nuvem: uma história de cumplicidade entre pai e filha

Dora e o pai se deitam no gramado de um parque e observam o dia passar. O pai lê um livro, a menina se distrai, fecha os olhos e é acordada pelo latido da cachorrinha Totoia. De olhos abertos, Dora observa as nuvens e repara: um coelho de algodão.

O céu vira uma tela azul turquesa e oferece uma infinidade de possibilidades para a imaginação. Além do coelho, que outros bichos de nuvem podem aparecer? Pássaros, corujas, elefantes e leão. A brincadeira infinita avançou por dias até que Dora criou dentro de si o desejo de ela própria fazer um bicho de nuvem. Com as próprias mãos.

O pai, pragmático, explicou que o sonho era impossível. Nuvens não se pegam. São muito altas e geladas demais. A menina propõe então criar uma escada alta o suficiente para alcançar o céu. "Uma escada infinita" diz Dora ao pai. O pai insisite, não é possível.

A decepção da criança, no entanto, estimula o pai a buscar uma alternativa e consegue realizar o desejo da menina ao levá-la para perto das nuvens.

Bichos de Nuvem é um história de cumplicidade entre pai e filha e entrega. Um pai inconformado com o desapontamento da filha faz o impossível para ver a felicidade da criança e conquistar a confiança, o sorriso e o companheirismo da filha.











O livro escrito por Marcelo Coutinho, vencedor de um prêmio Jabuti e um Clarice Lispector, e ilustrado por Luci Sacoleira foi lançado neste sábado pela Pallas Míni. O livro é recomendado para crianças a partir de 7 anos, mas encanta os pequenos desde a primeira infância, como ocorreu com minha filha Flora.