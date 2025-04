Zezé Motta faz confissões sobre a vida íntima aos 80 anos: "Sexo é vida"

Zezé Motta, atriz conhecida por interpretar papéis memoráveis na televisão, abriu o jogo sobre sua vida pessoal, e como lida com algumas questões íntimas no auge dos seus 80 anos.

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, a artista reagiu acerca do preconceito e dos tabus aos quais ela busca enfrentar diariamente. Com a maturidade em dia, ela assegurou que sua vida sexual segue vivíssima mesmo na terceira idade.

"Sexo é vida"

"Sexo é vida, é saúde. Acho normal, eu como uma mulher de 80 anos poder transar e me relacionar com quem quiser. Lembro que a minha mãe, que se foi aos 95, depois de idosa ainda tinha relação com meu padrasto. As coisas mudam, mas o desejo existe e não devemos nos reprimir, e sim olhar para ele como uma coisa boa", declarou Zezé Motta, que ressaltou a importância de ser uma mulher que cuida de si.

"É aceitação, é autoamor, é não sentir culpa. Vivencio minha vaidade me cuidando todos os dias, uso creme do dedo mindinho do pé até o último fio de cabelo. Sou filha de Oxum, sou vaidosa. Uso perfume para entrar em cena, se não tiver perfume parece que a voz vai falhar", pontuou a atriz.

