Terror em hospital marca narrativa de livro do escritor Fabricio Azevedo

O Sebinho da Asa Norte receberá o lançamento do livro A Mulher de Negro, livro escrito por Fabrício Azevedo que conta a história do mundo oculto das pessoas ‘normais’ em São Paulo. O lançamento será no dia 26 de abril, a partir das 17h, e terá entrada franca.

A ficção conta a história de um enfermeiro que consegue ver criaturas, mortos e fantasmas. Ele descobre que tem um monstro sugando a vida dos pacientes e encontra a mulher de negro. A trama se passa em São Paulo, que representa uma cidade ‘monstruosa’ e apresenta uma narrativa de várias camadas e histórias que se entrelaçam formando uma tapeçaria apresentando esse mundo paralelo.

Ao Correio, Fabrício falou sobre o lançamento: “Vamos ter uma tarde de autógrafo, conversa com os leitores e também vou responder perguntas. Eu também vou distribuir um brinde especial e sortear um para algumas pessoas.”

*Estagiário sob a supervisão de José Carlos Vieira