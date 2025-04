Morre Les Binks, ex-baterista da banda Judas Priest

Les Binks agradece premiação em excelência musical durante a 37ªedição do Hall da fama do Rock and Roll, em novembro de 2022 - (crédito: Reprodução Youtube Judas Priest)

Morreu, aos 73 anos, Les Binks, ex-baterista da banda Judas Priest. Binks foi integrante da banda entre 1977 e 1979 e participou da gravação dos álbuns de estúdio Stained Class e Killing Machine (os dois em 1978) e o álbum ao vivo Unleashed in the East (1979). Além disso, a ele é apontado como o compositor de Beyond the Realms of Death, música considerada um hino do Judas Priest.

Nas redes sociais, a banda fez uma homenagem a Les Binks e afirmou que as técnicas e estilo de Binks apresentaram ao Judas Priest uma 'bateria de primeira classe'. Sobre a morte, a banda disse que estão todos profundamente tristes com a morte. "Enviamos nosso amor à família, amigos e fãs".

Les Binks foi o terceiro guitarrista do Judas Priest e substitui Simon Phillipis. Ele é tido como um dos 100 maiores bateristas do mundo na lista da UDiscover Music. A ele é atribuído um estilo singular que trouxe toques de Jazz para o Heavy Metal do Judas Priest.

Les Binks entrou no Hall da Fama do Rock In Roll novembro de 2022 ao receber o prêmio de excelência musical ao lado dos outros integrantes da banda Judas Priest, Rob Halford, Glenn Tipton K.K. Downing, Ian Hill, Scott Travis, Les Binks e Dave Holland. O Prêmio é considerado uma honraria para artistas que apresentaram grandes contribuições para a música mundial.

James Leslie Binks nasceu na Irlanda do Norte em 8 de agosto de 1951. Ele morreu em 15 de março de 2025, mas a notícia só foi amplamente divulgada nesta terça-feira (15/4) após a confirmação de jornalistas do segmento musical e do comentário da banda nas redes sociais.

Segundo o portal Mundo Metal BR, a família de Binks publicou um obituário na cidade natal de Binks, Portadown. "James Leslie Binks morreu pacificamente em um hospital em Londres, anteriormente, ele esteve em Portadown. Irmão muito amado de Stefan, Moven, Irene e das falecidas Tamara e Carol, o funeral é estritamente privado, sem flores por favor", diz o texto.