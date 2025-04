Cine Brasília realiza mostra gratuita em homenagem ao aniversário da capital

Entre sábado (19/4) e segunda-feira (214), o Cine Brasília realiza uma mostra de filmes gratuita, em homenagem ao aniversário da capital. Brasílias em Cena celebra a rica produção cinematográfica local com 13 longas que dialogam com a história, memória e identidade candangas.

A programação tem início hoje, às 10h, com a exibição de Manual do herói, de Fáuston da Silva. A trama acompanha Agnus, um homem comum cuja vida vira do avesso após receber um misterioso manual que o conduz a um universo paralelo com heróis, vilões e omissos numa batalha pelo destino da humanidade. Às 14h, será exibido O vazio do domingo à tarde, de Gustavo Galvão. O filme apresenta as histórias de Mônica, uma famosa atriz em crise, e Kelly, uma adolescente que quer se tornar uma estrela, e como suas trajetórias se entrelaçam de forma inesperada.

Às 16h, entra Capitão Astúcia, de Filipe Gontijo, uma ficção sobre um ex-letrista de quadrinhos que, aos 80 anos, decide se tornar um super-herói para combater um vilão bizarro vindo dos anos 1990. Na sequência, às 18h, A Câmara, de Cristiane Bernardes e Tiago de Aragão, um thriller político que mergulha no cotidiano de bastidores do Congresso Nacional. Encerrando a noite, o premiado Branco sai, preto fica, de Adirley Queirós, que traz um relato distópico sobre racismo e violência policial na Ceilândia.

Amanhã, as exibições ficam por conta de Dulcina, documentário de Glória Teixeira sobre a atriz, diretora e produtora Dulcina de Moraes; O Último Cine Drive-In, de Iberê Carvalho, que narra a reconexão entre pai e filho, tendo como cenário o encerramento do último cinema drive-in em funcionamento no Brasil. E também o documentário Rodas de gigante, de Catarina Accioly, que leva o espectador para a intimidade do excêntrico diretor de teatro Hugo Rodas, e o aclamado Somos tão jovens, de Antonio Carlos da Fontoura, que retrata a juventude e transformação de Renato Manfredini Jr. no ícone Renato Russo.

No último dia da mostra, segunda-feira, serão exibidos os curtas Vladimir Carvalho: Cinema e Memória, de Marcia Zarur, uma homenagem ao lendário documentarista brasiliense, e Plano B, de Getsemane Silva, que mostra como um filme sobre os subúrbios de Brasília foi censurado pelos próprios financiadores e ficou desaparecido por 40 anos. Depois, será exibido o sucesso de crítica Democracia em Vertigem, de Petra Costa, que traz um olhar pessoal e intenso sobre o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. A programação finaliza com Eduardo e Mônica, de René Sampaio, comédia romântica que dá a vida ao romance imortalizado pela canção de Renato Russo. Alice Braga e Gabriel Leone interpretam os personagens tão conhecidos que, apesar das diferenças, encontram o amor verdadeiro em meio à Brasília contemporânea.

