Após viralizar com gospel, mulher trans consegue deixar a prostituição e vira influenciadora

Tudo começou no fim de março, quando o cantor gospel João Igor fazia uma live voz e violão em Itaquaquecetuba (SP). Fernanda Ganzarolli, 41 anos, que passava na rua no momento, invadiu o vídeo e conquistou público com a simpatia — e com um par de olhos azuis penetrantes. A live viralizou, e a agora influencer ganhou as graças na internet.

Sobre aceitação, pluralidade, diversidade e a verdadeira PALAVRA de Cristo!

Isso é IGREJA!

Fernanda Ganzarolli e João Igor dando AULA! pic.twitter.com/V4wzGjWy7U — Fernanda (@mmnanda77) March 27, 2025





Fernanda, uma mulher transgênero que, como tantas nas estatísticas, precisou atuar como garota de programa, fechou contratos de publicidade após o viral e já fez até sessão de fotos para a Netflix. Ela e João Igor se reencontraram em 14 de abril, na comemoração de 500 mil seguidores dela. A celebridade também é uma das atrações da nova temporada do DellaMake, quadro da drag queen Bianca Dellafancy no YouTube.

Se o futuro tiver Fernanda Ganzarolli, eu quero viver nele ?????‍?????.



A 7ª temporada de Black Mirror está disponível. pic.twitter.com/KIt828N4qX April 17, 2025

O sobrenome Ganzarolli, assim como a lente de contato azul, são homenagens à apresentadora Helen Ganzarolli.

Além do carisma, a moradora de Itaquaquecetuba (SP) conquistou o público pela humildade e história de vida. “Olhando para trás, eu me emociono porque foi muita gente que me ajudou”, relembra. “Mas sabe por quê? Porque antes de tentaram me atacar ou me diminuir, eu já chego abraçando, dando bom dia e boa tarde”.

Trajetória

Nascida em Jacobina (BA), Fernanda se mudou para o estado de São Paulo ainda na infância.

Desde pequena, ela se entendia como mulher, mas a transição foi um processo longo, dos 8 aos 16 anos, quando saiu de casa. Nessa mesma época, a mãe da influenciadora faleceu e ela foi morar com a avó.

Em entrevista ao programa CG Mix, canal do apresentador Cleber Gonçalves, ela conta que começou a trabalhar desde os 9 anos, como engraxate. “Eu já era menininha, mas eu não queria aflorar aquilo porque eu precisava trabalhar”, relata. “Eu já cheguei a engraxar sapato das 7h da manhã até 2h da madrugada”.

Entre as profissões que teve que exercer, estão flanelinha, vendedora de roupa e até cantora de banda de forró. Fernanda conta que já teve que pegar comida no lixo. E também foi em uma lixeira que ela encontrou um par de patins. “Eu via no pé das outras crianças na época que a gente era bem pobre mesmo”, conta.

“Eu falei ‘no dia que eu começar a ganhar um dinheirinho, eu vou comprar um para mim’”, lembra Fernanda, que exibe orgulhosa o par de patins que comprou. A patinação é uma das paixões dela, junto com o gato, Vitório.

Fernanda mostrou a casa na entrevista, uma construção simples com paredes chapiscadas. Confira o vídeo:

A Fernanda Ganzarolli abriu as portas da casa dela pro público ver como é a realidade que ela vive. pic.twitter.com/hPVGIU7f5t — BauExplica (@BauExplica) April 12, 2025

Na última quarta-feira (16/4), ela contou que invadiram o local e roubaram uma caixa de som que ainda tinha parcelas a pagar. “Ali eu não tinha segurança nenhuma”, afirma. Fernanda já anunciou que ela e o gato Vitório vão mudar de residência.

Com o sucesso na internet, o objetivo dela é conquistar a casa própria. “Eu tenho medo desse vídeo cair no esquecimento e eu ficar na rua”, destaca. Por isso, a blogueira fez uma vaquinha para arrecadar o dinheiro para conseguir um lar.