Fora do BBB, o arquiteto Mateus Pires busca o melhor dos dois mundos"

Com consolidada carreira como arquiteto, Mateus Pires sempre ganhou a vida no anonimato. Natural de São José dos Campos (SP), ele se mudou para o Rio de Janeiro aos 10 anos. Bastou entrar no Big Brother Brasil 25 como par da amiga Vitória Strada para ver uma reviravolta em sua vida.

Antes mesmo de virar celebridade no reality, porém, o paulista de 28 anos ganhava memes por seu talento musical — que ele garante não achar ofensivo. Agora, ele curte os louros da fama, está decidido a investir nas aulas de canto e torcendo pela remanescente da dupla sair vitoriosa do programa.

Entrevista | Mateus Pires

Quem participa de um reality fica muito exposto e muitas vezes tem a vida totalmente mudada. Como você definiria o Mateus antes e depois do BBB? Você acha que mudou muito?

A vida pós essa exposição muda, e muda muito! E sinto que estou colhendo o melhor disso tudo, estou adorando estar trabalhando e conhecendo profissionais incríveis nesse mundo da publicidade!

Por que você aceitou participar do BBB?

Aceitei porque sempre fui muito fã do programa, e via a visibilidade como algo que poderia engrandecer meus trabalhos e dar asa aos meus sonhos.

Entraria sozinho ou só topou por estar com uma amiga?

Estar com uma amiga é muito bom porque você tem alguém em quem confia, mas se surgisse uma oportunidade eu acredito que entraria sozinho também.

Como tem sido ser reconhecido nas ruas? Já pensou em seguir a carreira artística ou a arquitetura segue sendo seu foco principal?

Eu ando vivendo uma vida meio Hannah Montana, buscando o melhor dos dois mundos. E tem sido incrível. Então pretendo, sim, seguir carreira artística e investir nisso.

A questão musical, que foi motivo de muitos memes, você pensa em investir nessa área?

Claro! Estou fazendo aulas de canto. Tomando algumas broncas do professor. Natural também, né! Tiveram os memes e eles não foram à toa (risos).

O BBB está na reta final. Como você vê a participação da Vitória Strada no programa?

Vitoria sairá vitoriosa! É assim que eu vejo essa reta final do programa. Ela entregou tudo de si em cada dinâmica. Vi um corte dela chorando agradecendo toda a experiência que está vivendo e não é que eu me emocionei junto?

Você mudaria de estratégia hoje se participasse já com essa experiência?

Ah, natural que sim, ne? A gente sempre tem onde melhorar, então se eu entrasse novamente, sem dúvida, eu vejo que mudaria algumas coisas.

Participaria de outro reality show?

Por hora não me vejo participando de nenhum outro reality, estou focando em trabalhos mais relacionados ao meu dia a dia, meu lifestyle, moda, cantar e, claro, amando essa relação com marcas que eu sempre admirei.