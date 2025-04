BBB25: Emparedada, Vitória Strada faz reflexão sobre possível saída

O medo de ser eliminada bateu a porta. Durante uma conversa com Renata, Vitória Strada confessou que nos Paredões anteriores se colocava em um lugar de desespero para permanecer no jogo. Dessa vez, a sister revelou que está mais tranquila com o que possa acontecer.

"A gente tem que acreditar que vai ficar, e uma pequena parte para se preparar para ir embora. Mas mesmo a minha parte de querer ficar era em um lugar de desespero, e dessa vez eu estou tipo: 'Cara olha aonde eu cheguei'", disse.

"Eu nunca imaginei que fosse chegar tão longe. E eu quero vibrar mais na gratidão e me parabenizar por isso do que no desespero", concluiu. Renata, por sua vez, concordou com a atriz e disse que tudo mudou depois que Eva saiu da competição.

Vale lembrar que Diego Hypólito, João Gabriel e Vitória Strada estão no Paredão desta semana e correm o risco de serem eliminados ainda hoje na 14ª berlinda. O ginasta foi indicado diretamente pelo líder, Maike. A atriz e o gêmeo foram os mais votados pela casa.

Segundo a "Enquete UOL", João Gabriel passou a liderar o ranking. Com 49,85% dos votos, o irmão gêmeo de João Pedro está sendo eliminado. Em segundo, e bem próximo aparece Diego Hypólito, com 47,66% dos votos. E em último lugar está Vitória Strada, com 2,49% da média dos votos.