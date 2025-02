Raimundos lança novo single e reúne fãs para lançamento

Por Ana Carolina Alves*—A banda brasiliense Raimundos lançou, nesta quinta-feira (5/2), o single Os Calo. A música fará parte do álbum XXX, juntamente com o single Maria Bonita, lançado em novembro de 2024, e tem previsão de estreia para o primeiro semestre de 2025, consagrando o vigésimo disco do grupo. Para fazer parte do lançamento da música, o grupo reuniu fãs em local fechado para pequeno show gravado, e promete liberar o videoclipe nos próximos dias.

Contando com metal pesado, riffs e batidas clássicas da banda, a música, de acordo com o baterista Caio, em entrevista à Rádio Tupi, tem “um peso e uma agressividade que representam muito essa formação atual. A letra faz você refletir sobre a força do trabalhador brasileiro, que muitas vezes não tem seu esforço reconhecido. Ela veio pra preencher uma lacuna do rock brasileiro, que está carente de peso!”.

Com 38 anos de carreira, os Raimundos segue deixando sua marca no rock nacional com uma mistura de influências inusitadas. O single está disponível em todas as plataformas digitais e ainda não há previsão para o lançamento do videoclipe.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco