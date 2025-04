Quanto café recebe exposição 'Cuba Com Fé', sobre sincretismo religioso

A partir de sábado (26/4), a exposição Cuba com fé vai ocupar a galeria do Quanto Café com imagens realizadas por Gabriela Sánches que exploram o sincretismo religioso da ilha. A santeria, resultado da fusão das práticas da religião cristã com o iorubá, religião de matriz nigeriana e beninês, é o tema das fotografias. A cubana tirou as fotos em El Rincón, aldeia próxima a Havana, capital de Cuba,

As famílias de origem africana, quando escravizadas, eram separadas ao meio: uma parte ficava no Brasil e a outra ia para Cuba. A prática aproximou as culturas dos dois países, cujas raízes estão tanto nos tambores festivos do samba quanto na salsa. Essa aproximação também está presente na fé religiosa que mescla com a devoção ao santos cristãos e aos orixás.

Gabriela Sánchez descobriu o sincretismo religioso ainda criança. “Na casa da minha avó, um pequeno altar reunia fragmentos de várias crenças e devoções, a figura de um índio, uma cigana, Oxum, Iemanjá e também uma pequena imagem de São Lázaro com seu cachorro”, relembra Gabriela.

Serviço

Cuba com Fé

De Gabriela Sánches. Abertura sábado (26/4), no Quanto Café (CLN 103, bloco A, Térreo, Asa Norte). Visitação até 31 de maio, das 8h às 20h, sábados e feriados, das 9h às 19h. Classificação indicativa livre.