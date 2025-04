Da tevê para o palco: 'O cravo e a rosa' chega ao Teatro Unip

O Cravo e a Rosa: dificuldades e delícias do amor - (crédito: ANTONIO FILHO)

Como duas pessoas tão diferentes se apaixonam e, por isso mesmo, precisam lutar para ficar juntas é o tema da peça O cravo e a rosa, adaptação da novela de Walcyr Carrasco, que chega agora ao teatro sob a direção de Pedro Vasconcelos. Em cartaz no Teatro Unip, de hoje a domingo, a peça traz de volta o casal Catarina e Petruchio para viver a guerra e o amor entre o fazendeiro tosco e a menina rica feminista. No palco, Paloma Bernardi e Marcelo Faria assumem os papéis principais.

Para Vasconcelos, o maior desafio de levar uma novela para o palco são as dimensões distintas dos formatos. Uma novela é uma obra extensa, permeada por dezenas de personagens e distribuída em centenas de capítulos. Além disso, há inúmeras histórias paralelas. "No teatro, temos uma hora e meia para contar uma história. De forma que condensar a novela sem perder sua graça, sua essência, seu sabor para o palco sem dúvida alguma foi o nosso grande desafio", explica o diretor.

O mais importante, segundo Vasconcelos, foi preservar a história de Catarina e Petruchio conforme o texto de Walcyr Carrasco. "O humor, a simplicidade e a divertida relação dos dois é no meu ponto de vista o grande tesouro desse trabalho. O público se diverte, se reconhece e se emociona com os dois", garante. Em entrevista, Pedro Vasconcelos fala sobre o tema da peça e a inspiração shakespeariana.

O Cravo e a Rosa

Direção: Pedro Vasconcelos. Com Paloma Bernardi e Marcelo Faria. Hoje e amanhã, às 20h, e domingo, às 19h, no Teatro Unip (SGAS 913 - Asa Sul). Ingressos: de R$ 50 a R$ 150, na Bilheteria virtual e na Belini (113 Sul). Aceita-se Vale Cultura. Não recomendado para menores de 10 anos

Três perguntas para Pedro Vasconcelos

Como a peça, cuja história se passa nos anos 1920, dialoga com a contemporaneidade?

Existem temas que são atemporais e podem ser discutidos frente a qualquer época. As dificuldades e as delícias de nossos relacionamentos amorosos são, por exemplo, um ponto que, dada as diferenças comportamentais e de cultura de épocas diferentes pode ser abordado causando sempre identificação, reconhecimento e clareza para os espectadores.

Quais são os grandes temas tratados por esse texto?

Sem dúvida, o espetáculo trata de relacionamentos amorosos. Como pessoas tão diferentes se apaixonam e a partir daí devem lutar para ficar juntas. A importância desse tema em nossas vidas é primordial, visto que, se em casa vive-se uma guerra, todas as outras áreas de nossa vida ficam comprometidas. Encontrar a convergência, desarmar nosso ego, ceder e manter a essência do que nos une, o amor, é um trabalho de crescimento e evolução que rebate em tudo o que vivemos e fazemos.

Walcyr Carrasco se inspirou em A megera domada, de Shakespeare, para escrever a novela. Como esse texto está presente na peça?

Nós buscamos características dos personagens Catarina e Petruchio também na obra de Shakespeare, nas diversas adaptações cinematográficas que foram feitas ao longo dos anos. A essência dos protagonistas desse texto inspirou a novela e serviu de base de estudo para os atores.