Paulo Guidelly retorna ao teatro com espetáculo "Abdias Nascimento"

Depois de fazer sucesso em Portugal em Cacau, superprodução da TVI, emissora líder de audiência no país, o ator Paulo Guidelly retorna aos palcos brasileiros no espetáculo Abdias Nascimento, que fica em cartaz no Teatro SESC Copacabana, Rio de Janeiro, com temporada desta quinta-feira (24/4) a 18 de maio. A produção, estrelada por Lincoln Oliveira e Paulo, tem direção de Johanye Hildefonso e Iléa Ferraz, e texto de Ivan Jaf e Diego Ferreira.

A proposta da produção é resgatar, através do teatro, a vida e a obra de Abdias do Nascimento, e sua ligação com os palcos, como fundador do Teatro Experimental do Negro. No espetáculo Guidelly interpreta o diretor. Longe do teatro há três anos, o ator recebeu convite de um dos diretores da produção, Johayne Hildefonso, que já foi seu professor no grupo Nós do Morro, para que integrasse o elenco do espetáculo.

“Uma das linguagens da peça é o ‘meta teatro’. O meu personagem é o diretor mais novo que vai dirigir um ator mais velho, que interpretará Abdias do Nascimento. Por conhecer o meu trabalho, Johanye sabia que o meu perfil se encaixaria com a composição do personagem, que exige muito trabalho de corpo e conhecimento com direção de atores”, conta Paulo.

Fora dos palcos, Paulo ainda comemora o sucesso de Cacau, que teve seu final em novembro de 2024.

“Meu personagem era o Tiradentes e estava bem popular por conta do percurso que ele fez no decorrer da trama. Foi muito bom receber o retorno no público, nas ruas, eventos, transportes públicos e shoppings. Chegar ao Brasil foi bem contrastante, onde contexto é bem diferente e não sou reconhecido pelo grande público”, relata.

Ainda enquanto gravava a novela, o ator foi convidado para integrar o elenco da segunda temporada de Rabo de peixe, série de sucesso portuguesa da Netflix. Após o sucesso da primeira, foram gravadas mais duas temporadas entre abril e julho de 2024 em Lisboa e na ilha de Açores, onde a história se passa. A produção é inspirada num acontecimento real que ocorreu em 2001, quando um veleiro naufragou com cocaína a bordo, e tem previsão para segundo semestre de 2025.

“Eu interpreto um dos braços direitos dos vilões da segunda temporada, interpretados por Paola Oliveira e Caio Blat. Meu personagem persegue a temporada inteira os personagens principais interpretados por José Condessa, Helena Caldeira entre outros, para resgatar uma fortuna em Euros”, revela.

De volta ao Rio e ao teatro, Paulo espera que o público se reconheça em Abdias Nascimento, assim como também a importância do legado deixado por Abdias Nascimento no teatro, nas artes plásticas, na política e na militância negra. Formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Paulo nunca teve contato com a importância do Teatro Experimental do Negro e a trajetória de Abdias nas ementas de aula. “Contar essa história no espetáculo é uma contribuição tanto para a memória do teatro brasileiro quanto a nossa memória preta”, completa.

O espetáculo fica em cartaz no Teatro SESC Copacabana de quinta a domingo às 19h de 24 de abril até 18 de maio. Os ingressos variam de R$ 10 a R$ 30.