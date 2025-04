'Conclave' volta aos cinemas do DF após repercussão com a morte do papa

Por Diller Abreu* — O longa Conclave volta às telas de Brasília a partir desta quinta-feira (24/4) por influência da morte do papa Francisco, aos 88 anos. O filme ressurge marcado pelo interesse do público em saber como funciona a escolha do próximo pontífice — tema abordado pelo filme. Três salas de cinema do Distrito Federal exibirão o filme novamente.

O Caixa Cinesystem (ex-Itaú, no Casa Park) adicionou o longa apenas na programação do fim de semana (26 e 27 de abril), às 18h. No Pier 21, o Cinemark oferece o filme na sexta (25/4) e sábado (26/4), às 18h45, e domingo (27/4), às 19h20. Conclave também será exibido nas telas do Cine Cultura Liberty Mall, às 18h30, de sexta (25) a domingo (27).

Na direção de Edward Berger, a eleição do novo papa se transforma em um thriller de espionagem sobre o futuro do Vaticano. Cardeais ficam divididos entre articulações políticas e fé no filme protagonizado por Ralph Fiennes, que dá vida ao organizador da votação. Os importantes nomes que comandam as arquidioceses do mundo todo se reúnem na difícil decisão de escolher o mais digno para assumir o posto de Santo Padre. O longa tem roteiro adaptado de um livro de Robert Harris.

Conclave foi o vencedor da categoria de melhor roteiro adaptado no Oscar 2025. A película estreou oficialmente em agosto de 2024, no Festival de Cinema de Telluride e arrecadou mais de 116 milhões de dólares durante a exibição. No Brasil, o filme estreou janeiro deste ano e arrecadou mais de R$ 2,8 milhões. Os brasileiros foram quem mais assistiram ao filme nos cinemas, na América do Sul.

A tendência é que a produção continue em cartaz nas próximas semanas ou volte para um novo relançamento próximo à data do conclave real, que deve ocorrer entre os dias 6 e 11 de maio. As regras atuais do Vaticano, estipulam a data oficial da eleição entre 15 e 20 dias após a morte do pontífice. Porém, pela norma que o papa Bento XVI estabeleceu em 2013, o início pode ser antecipado se todos os cardeais já estiverem no Vaticano ou adiado em casos excepcionais.

No streaming também é sucesso

O streaming também teve alta procura pelo filme após a morte do papa Francisco. De acordo com a empresa de pesquisa Luminate, houve um aumento de 283% na audiência do longa apenas na última segunda-feira (21/4), dia do falecimento. A produção ficou disponível no catálogo da Prime Video em 16 de abril e tinha 1,8 milhões de minutos assistidos. O número quase quadruplicou e atingiu 6,9 milhões de minutos vistos após a morte do papa.



*Estagiário sob a supervisão de Ronayre Nunes