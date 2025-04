Vale Tudo: saiba quem são os 3 bonitões que terão um caso com Odete Roitman na novela

Odete Roitman mal chegou e já promete causar — e muito — no remake de Vale Tudo. A vilã vivida por Débora Bloch terá não um, mas três romances ao longo da trama. E todos com homens bem mais jovens.

O primeiro a balançar o coração (e os planos) de Odete será Martin, personagem do português Ângelo Rodrigues. Modelo misterioso, ele desembarca no Brasil ao lado da empresária no dia 26 de abril. Mas, como manda o estilo da poderosa, será mantido longe da família — hospedado em um hotel de luxo e fora do radar.

Já o segundo envolvido é Igor. Interpretado por Bernardo Velasco, o personagem é o personal trainer de Afonso (Humberto Carrão), filho de Odete. O triatleta até tenta alertar o amigo sobre as intenções da mãe, mas é ignorado. Igor acredita que tudo se resume a uma série de exercícios — até os treinos virarem almoços no Leblon, olhares intensos e, claro, encontros secretos.