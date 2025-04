Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta (24/4)

A VERDADE

Data estelar: Vênus e Saturno em conjunção.

Enquanto as regras que conservavam a civilização estão sendo transgredidas e subvertidas por aqueles que, supostamente, deveriam ser os custódios exemplares de como as leis mundanas devem funcionar, todas as pessoas de boa vontade hão de se voltar para a fonte de onde emana a regra universal e eterna, a que constitui a fraternidade e interdependência de tudo e de todos, sem importar as diferenças e divergências que parecem nos dividir.

Preservemos, por isso, a boa vontade, a serenidade, o olhar compreensivo e imparcial sobre o andar da história, e o apego à verdade, não como opinião individualizada, mas como respeito inabalável pelo que temos em comum, porque a verdade nunca foi nem nunca será uma experiência individual, a verdade é a dimensão em que tudo e todos comungamos.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Oferecer uma mão amiga a alguém que esteja numa situação calamitosa ou próxima a isso, não seria perda de tempo, mesmo que aparentemente sua alma tivesse outras coisas mais importantes para fazer. Decisões.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Há amizades que se constroem em torno de interesses e não há nada de errado nisso, desde que as pessoas envolvidas sejam conscientes do que fazem e não misturem assuntos íntimos com os interesses que buscam proteger.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

O que dá certo para todo mundo não é garantido que se aplique da mesma forma a você. Evite seguir a corrente do mundo, mas procure estabelecer as particularidades do seu processo íntimo, e respeitar as idiossincrasias.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As determinações que você amadureceu podem ser comunicadas no dia de hoje, mas com o cuidado de observar o impacto que provocam e as reações que acontecerão, para ir fazendo as devidas retificações sobre a marcha.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

As decisões que você toma na intimidade não precisam ser comunicadas de imediato, inclusive porque ainda teriam de ser amadurecidas, não na sua essência, mas na maneira com que serão postas em prática.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Os compromissos que você assumir hoje terão efeito a longo prazo, o que será muito bom, porque darão a você margem para organizar direito suas atividades, mesmo que de imediato nada disso resolva seus problemas. É assim.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Enquanto você encarar as tarefas obrigatórias com boa vontade e as fizer com carinho e atenção, tudo deverá fluir com dinamismo no dia de hoje. Hoje, definitivamente, não é um dia para deixar a mente vaguear sozinha.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 22/11)

Tomar decisões nunca será algo fácil, porque a mente continua levantando hipóteses e isso acaba sendo um exercício infinito. Porém, a tomada de decisões é um corte que você, intencionalmente, precisa dar em algum momento.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Se as definições são claras e precisas em sua mente, então isso dará a você o direito de colocar em marcha os acontecimentos pertinentes. Cuide apenas para não contaminar essas definições com fantasias.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Priorize o que seja obrigatório, ainda que não seja do seu agrado, porque se você quiser subverter a ordem, de imediato parecerá que está tudo bem, mas a médio prazo perceberá o erro que cometeu. Melhor não.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Aquilo que seja seu por direito ninguém poderá tirar, porém, muita gente poderá criar problemas e limitações tão acentuadas que, às vezes, dará a impressão de que você irá perder o controle da situação. Melhor não.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

O que você fizer hoje, leve a sério, porque as consequências reverberarão durante muito tempo, mesmo que não pareça acontecer nada demais nem de menos. A distração é sua inimiga no dia de hoje. Foco na prática.