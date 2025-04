"Brasil, estou devastada": a história do show cancelado de Lady Gaga

Cantora cancelou a apresentação um dia antes da data do show no Rock in Rio. - (crédito: Reprodução Youtube NFL)

Seguindo os passos de Madonna, Lady Gaga se apresentará na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, em um show gratuito no dia 3 de maio. O retorno da diva pop ao Brasil ocorre 8 anos desde o fatídico cancelamento no Rock In Rio, em 2017.

Na época, Gaga enfrentava a fibromialgia, síndrome caracterizada por dores crônicas e generalizada, que a incapacitou de viajar. No X (antigo Twitter), a diva pop compartilhou: “Brasil, estou devastada por não estar bem o suficiente para ir ao Rock in Rio. Eu faria qualquer coisa por vocês, mas preciso cuidar do meu corpo neste momento.”

Tweet da Lady Gaga (foto: Reprodução / X)

A cantora foi substituída de última hora pela banda Maroon 5 e precisou ser internada em um hospital. A frase “Brazil, I’m devastated” é usada para ironizar situações até hoje nas redes sociais.

“Ela não vem mais!”

A "não-vinda" da Lady Gaga ao Brasil também rendeu o vídeo icônico no qual fãs esperavam pela cantora em frente ao hotel Fasano, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e receberam a notícia do cancelamento.

Um homem de carro resolveu provocar e filmar os fãs decepcionados. "Gente, olha isso. Tudo isso é fã esperando a Lady Gaga e ela não veio", ele introduz o vídeo mostrando as pessoas paradas em frente ao hotel. Ele, então, grita para cutucar a ferida: "Ela não vem mais, gente!", no que um fã rebate indignado: “Fod*-se!”.

Isso foi o suficiente para o vídeo viralizar e ser consolidado como um meme da cultura pop brasileira. Embora os little monsters – nome dado aos fãs da diva – tenham ficado tristes com a notícia, os memes se tornaram memoráveis.

queria ir pro Rio de Janeiro em maio só pra ficar gritando ela não vem mais ela não vem mais com todo mundo que passasse na rua kkkk pic.twitter.com/Gu8tWBB0r0 — bruaca gostosa (@jxdoca) November 28, 2024

Agora ela vem!

A primeira (e até agora a única) passagem de Lady Gaga pelo Brasil ocorreu em 2012, quando ela fez três shows da Born This Way Ball Tour no país. O retorno da cantora estava marcado para 2017, com a turnê Joanne Ball Tour, no Rock in Rio. A arquivista Rayana Drachler, de Brasília, tinha ingressos para o show cancelado no Rio de Janeiro e compartilhou a experiência na espera da artista.

“Fui com um amigo e ficamos na casa do meu tio, em uma favela bem longe do centro. Quando vimos no Twitter que o show tinha sido cancelado achamos que fosse brincadeira, mas não era. Chorei muito e decidi ir embora mais cedo do Rio, ia ficar mais uma semana, mas não tinha mais clima”, narra. Antes do show cancelado, Rayana e o amigo fizeram tatuagens iguais as que a diva pop tem no corpo para homenageá-la.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Embora Rayana tenha ficado devastada, ela destaca que fibromialgia é algo sério e os fãs não podem culpá-la. “Foi um dos piores dias da minha vida porque ela é a pessoa que mais admiro”, ela pontua. Agora, a arquivista está feliz por finalmente ter a oportunidade de ver a cantora no show gratuito da semana que vem.