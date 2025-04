Religião, origem do nome e família: saiba curiosidades sobre Lady Gaga

Lady Gaga, de 39 anos, virá ao Brasil para um show histórico na praia de Copacabana, no próximo sábado (3/5). Para além das músicas, da marca de maquiagem e dos filmes com a participação de Gaga, existe a personalidade da artista e sua vida pessoal, que nem sempre são conhecidas pelo grande público. Confira a seguir algumas curiosidades sobre a diva.

Lady Gaga é na verdade uma "persona artística" de Stefani Joanne Angelina Germanotta, nome de batismo da artista, que é norte-americana, filha de imigrantes italianos provenientes da Sicília. Stefani nasceu em Nova York em 28 de março de 1986 e é do signo de Áries. Atualmente, mora em Los Angeles, Califórnia.

O nome artístico, "Lady Gaga", é uma homenagem ao Queen, uma das bandas favoritas da cantora. O nome vem da música Radio Ga Ga, lançada em 1984.

Stefani cresceu em uma família católica e teve uma criação religiosa, mas não necessariamente se identifica com a religião da maneira tradicional. Ela cita elementos e personagens católicos em diversas músicas, como Bloody Mary e Judas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Lady Gaga não tem filhos biológicos, apesar de expressar o desejo de ser mãe. A cantora tem três buldogues franceses: Koji, Gustav e Miss Asia. Dois deles foram raptados em 2021, o que gerou repercussão internacional.

A cantora tem fibromialgia, uma síndrome que causa dor crônica generalizada em todo o corpo, bem como fadiga e outros sintomas como distúrbios do sono, alterações de memória e atenção. Por conta da condição, Gaga teve que cancelar o show que faria no Rock in Rio de 2017, no Rio de Janeiro.

No âmbito profissional, Gaga foi a primeira mulher a conquistar o Oscar, o Grammy, o BAFTA e o Globo de Ouro no mesmo ano, pela atuação e pela trilha sonora do filme Nasce uma Estrela. O longa acompanha um cantor famoso em declínio devido ao alcoolismo, e a ascensão de uma cantora insegura que recebe a ajuda dele para se tornar uma estrela. Eles se apaixonam e se casam, porém o relacionamento é colocado em risco devido à fama e ao álcool.