Musical infantil sobre educação financeira chega a Brasília

Diller Abreu

Família Dindim, musical infantil que passou por diversas cidades do Brasil, chega a Brasília em 3 e 4 de maio, às 16h30, no Teatro Unip. A peça tem como foco trazer, de forma simples e lúdica, assuntos sobre educação financeira para as crianças. Por meio de canções originais, o musical aborda o tema de maneira divertida e que foge do didático.

Seu Augusto tenta deixar em ordem toda a contabilidade da família, mas Dona Joana é preocupada em fazer as vontades dos filhos Matheus e Catarina, que são grudados, mas guardam um segredo. O projeto é dirigido por Carla Candiotto e roteirizado por Gustavo Kurlat, que também é o autor das músicas. Os ingressos podem ser comprados antecipadamente na plataforma do Sympla, a partir de R$19.

Para Kurlat, educação financeira também é tema para crianças, “especialmente quando se pensa em valores com paciência, dedicação e planejamento. São estes os tópicos abordados na peça”, diz em nota. “Escrevi as letras junto com o texto, para que cada canção pudesse dar uma nova dimensão e trazer novos dados para cada assunto que aparece”, complementa. A peça é viabilizada por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Nubank, realização da S. Rezende Produções, Ministério da Cultura e Governo Federal.

