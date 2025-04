"Me sinto mais autêntico no Brasil", diz ator galã português de "Vale tudo"

Ator de Portugal, Ângelo Rodrigues está estreando nas novelas brasileiras como Martin, o namorado da vilã Odete Roitman (Debora Bloch) no remake de Vale tudo. Mas não é a primeira empreitada do português no Brasil. Ele participou, em 2015, de um dos episódios da série As canalhas, no GNT; em 2018 fez Des(encontros), da Sony; e, em 2023, ganhou projeção no país ao estrelar — ao lado de Emanuelle Araújo, Debora Nascimento e Nikolas Antunes — a série brasileira Olhar indiscreto, que ficou entre mais vistas da Netflix pelo mundo na época.

Com 37 anos de idade e mais de 20 de carreira, Ângelo Rodrigues estreou profissionalmente na novela portuguesa Doce fugitiva (TVI), em 2006. Depois disso, não parou mais e coleciona dezenas de trabalhos na TV e cinema em seu país. Sua última produção local foi como protagonista na novela Papel principal, do canal SIC. Desde 9 de abril, o ator pode ser visto nos palcos de Lisboa na peça Jantar de idiotas. O artista também aguarda a estreia para este ano de Mar branco, a primeira série da Netflix portuguesa de grande sucesso que tem ainda Paolla Oliveira e Caio Blat no elenco, e do filme Cherchez la femme, do qual é o protagonista.

Além de ator, Ângelo Rodrigues é documentarista e tem três projetos que vão entrar em festivais: Iron train, filmado na Mauritânia que revela a luta diária de dois vendedores de peixe que atravessam o Saara para garantir seu sustento; Born blind – a escolha de Alá, que mostra a rotina de uma vila na Mauritânia em que metade das crianças nasce cega e a razão permanece desconhecida; e Heresia da separatividade que acompanha a vida do ator português que se reclusa pela Ásia, onde ensina teatro pros monges budistas e trabalha com cuidadores num santuário de elefantes no Camboja e visita uma mulher-girafa na Tailândia.

Entrevista | Ângelo Rodrigues

O que pode falar do personagem Martin e como está sendo fazer sua primeira novela no Brasil?



Martin é um homem europeu apaixonado por Odete Roitman, com quem vive em Paris. A relação dos dois é pautada pelo prazer e por uma certa leveza hedonista. Estrear em uma novela brasileira é um passo significativo na minha trajetória artística. Sinto que é uma oportunidade de mergulhar em uma linguagem que, embora diferente da que se faz em Portugal, tem uma força e uma identidade cultural muito próprias.



Qual a sua expectativa para com esse trabalho em nível pessoal e profissional?



Profissionalmente, trata-se de um desafio importante integrar uma novela que carrega um legado profundo na história da teledramaturgia brasileira. Pessoalmente, é um momento de escuta, de abertura a novas formas de criação e de absorver os modos de produção que o Brasil tem e que refletem em alguns aspectos do que estou acostumado. Acredito que essa vivência vai enriquecer não só o meu repertório técnico, mas também o meu olhar sobre o ofício de ator.



Como foi contracenar com Débora Bloch? Já a conhecia?



Não conhecia o trabalho da Débora Bloch antes deste projeto. No entanto, logo vi que estava diante de uma atriz com uma enorme sensibilidade e domínio técnico. Estabelecemos uma parceria muito respeitosa, centrada na escuta mútua e na busca pela verossimilhança.



Quais diferenças percebeu entre o fazer novela no Brasil e o fazer novela em Portugal?



A principal diferença está na estrutura que sustenta o trabalho do ator. No Rio de Janeiro, tive acesso a uma preparação diversificada e especializada com profissionais dedicados a áreas específicas. Em Portugal, o processo tende a ser mais direto e enxuto.



Você apareceu em uma chamada da novela e em menos de 48h ganhou mais de 12 mil seguidores. Como você observa isso?



Não me surpreendeu totalmente, porque já tinha passado por uma experiência semelhante com Olhar indiscreto. As redes sociais hoje são um termômetro da projeção de determinados projetos. Eu encaro isso como um reflexo, e não como um fim em si mesmo.



Existe uma expectativa/desejo de ter uma carreira no Brasil?



Sim, existe esse desejo. O Brasil é um país pelo qual eu desenvolvi uma profunda admiração. Sinto-me mais livre, mais descontraído, mais eu, mais autêntico aqui.