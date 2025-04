Culto Rock Bar celebra música autoral brasiliense nesta quinta (24/4)

Nesta quinta (24/4), o Culto Rock Bar apresenta o evento Culto dose dupla, com shows do projeto Risco Torto e da banda Revolution Naif, como uma maneira de celebrar a cena autoral da música brasiliense. O Culto fica na quadra 312 norte e o público pode aproveitar as canções de artistas locais a partir das 20h.

O Risco Torto é composto por Thiago Bordelia (guitarra), Matheus Vilanova (bateria), Malu Engel (voz) e Vanderlei Costa (performance e voz). Com quatro singles lançados, o projeto apresenta músicas autorais acompanhadas de performances artísticas com temáticas diversas, que vão de indagações existenciais, a temas sociais e relacionamentos.

A Revolution Naif iniciou no ano de 2023, realizando o primeiro show nos corredores do Conic. Com Mayra Miranda na voz, Theo Brito na guitarra, Hache no baixo e Raiff Barchini, na bateria, as canções mesclam ritmos latinos com rock, criando um som que dialoga com a música contemporânea alternativa brasileira. As performances do grupo têm visuais inspirados nas artes plásticas.

Serviço

Culto dose dupla

Dia 24 de abril, às 20h, no Culto Rock Bar (CLN 312 BL A , Loja 30 - subsolo). Entrada gratuita.