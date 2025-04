Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta (25/4)

UM DIA AUSPICIOSO

Data estelar: Lua míngua em Áries.

Neste dia auspicioso, apesar do estrondo assustador que andam fazendo os que não se importam com o bem-viver humano, mas somente com produção, indústria, comércio e impostos, reserva tempo para colocar em marcha movimentos mediante os quais avances na direção de te integrar aos laços subjetivos de fraternidade que vencerão a bestialidade.

O equívoco materialista da civilização que inventamos está mostrando seu lado mais brutal, o que não se importa com o bem-viver da humanidade, mas não te enganes imaginando que assim serão as coisas para sempre, pois, ao contrário, é assim que seremos testemunhas da destruição dos monstros e do consequente retorno a um mundo que, senão é perfeito, pelo menos segue no caminho da interdependência compreensiva e imparcial entre todos os seres humanos.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Há coisas que para você são muito simples, porque dependem apenas de certo grau de atrevimento, sem garantia quanto aos resultados. Esse tipo de movimento é muito difícil para a maioria das pessoas. Aproveite a vantagem.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Nem tudo que acontece se encaixa direito na sua maneira de ver os acontecimentos e, por isso, sua alma se sente desafiada, sem saber o que fazer para lidar com as situações. Continue em frente com leveza e alegria.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A interdependência é uma realidade cósmica que nossa humanidade teima em ignorar, e por a ignorar, estamos como estamos, sempre andando no sentido equivocado da civilização, o do isolamento individual. Saia dessa!

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

O que você fizer hoje em nome dos avanços pretendidos, terá ressonância por muito tempo pela frente. Hoje é um desses dias em que, apesar de “sextar”, melhor mesmo seria continuar produzindo e trabalhando.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Você sabe que há mudanças importantes em andamento, só não sabe se gosta do que está acontecendo, ou se é algo do qual você deva se defender. É hora de depositar um voto de confiança nos mistérios da vida, isso sim.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Sempre será possível complicar tudo, e desnecessariamente. Tenha em mente que, na imensa maioria das vezes, a melhor atitude será sempre a mais simples, a que envolva menos esforço e, por isso, complique quase nada.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Ajude as pessoas que podem, também, ajudar você, mas sem atrelar seus movimentos à reciprocidade, porque não há como a garantir. Ajude as pessoas porque esse seja um impulso que brota diretamente do seu coração.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 22/11)

Você não pode contar com a certeza que asseguraria tranquilidade e sossego, mas isso não significa que deva se entregar aos braços da ansiedade, porque não há nada, tampouco, que assegure que aconteça o pior.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Ideal seria que você contasse com recursos ilimitados para fazer o que quiser, mas ainda que, por essas coisas da vida, você tenha acesso a esses recursos, mesmo assim haverá compromissos e obrigações para cumprir.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Dedique-se ao que puder finalizar, porque assim você terá uma amarra a menos no futuro, e poderá se lançar livre a um novo futuro desejável, mesmo que esse, por enquanto, não seja claro em sua mente. Não importa.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Enquanto você mantiver a bola em jogo, tudo continuará dando mais ou menos certo, apesar das incertezas com que sua alma precisa lidar. É uma questão de confiar nos movimentos que você é capaz de fazer, só isso.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Projete sua mente com serenidade ao futuro, sem ansiedade, e se por essas coisas a ansiedade se intrometer, evite se enredar numa conversa com ela, e continue projetando sua mente ao futuro sem limitação alguma.