Ela não vem mais? Por que anúncio de show de Lady Gaga foi substituído

A retirada de um anúncio relativo ao show de Lady Gaga em Copacabana , marcado para o próximo sábado (3/5), assustou os moradores do Rio de Janeiro e os fãs da artista — que já cancelou uma apresentação no Brasil. O painel, que havia sido instalado na última sexta-feira (18/4), foi substituído nesta quarta (23/4) por um que não faz referência à cantora.

O próprio prefeito da cidade, Eduardo Paes, reviveu, junto a internautas, frases que retratam cancelamento do show de Gaga no Rock in Rio, há oito anos. No X (antigo Twitter), ele publicou, na última quarta-feira (23/4), um vídeo que mostra a entrada do túnel Engenheiro Coelho Cintra, que antes estampava anúncio para a apresentação, sem o painel de divulgação.