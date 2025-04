Galerinha nova na área! Conheça as crianças que atuam em "Dona de mim"

Aos 7 anos de idade, a atriz mirim Elis Cabral está fazendo história na televisão brasileira. Com uma carreira que começou em um curso com a intenção dos pais de o teatro ser somente educativo, e um curso de tevê com o preparador Raphael Monteiro, a menina foi rapidamente descoberta e chamada a testar para uma das personagens principais da novela das 19h da Globo, Dona de mim, que estreou nesta segunda-feira (28/4). Ela é a protagonista criança da novela, interpretando a personagem Sofia, herdeira da família Boaz na trama de Rosane Svartman.

Ao lado de grandes atores como Tony Ramos e Cláudia Abreu, Elis Cabral vai transformar a mansão em busca de atenção com as traquinagens de Sofia até a chegada de Leona, personagem de Clara Moneke, a única capaz de conquistar seu coração. "Estou gostando muito, aprendendo muito com os atores e com as atrizes, todo mundo muito legal, estou animada e ansiosa pela estreia", conta Elis.

O talentoso ator mirim Lorenzo Reis também está em alta. Ele entra na mesma novela interpretando o personagem Dedé, filho das personagens de Giovanna Lancellotti e L7nnon. O garoto de 8 anos também se apresentou no palco com a peça O bicho vai pegar e já tem uma trajetória teatral, tendo participado das peças Palhaço Garoinha e Azar, no Teatro Petrobras, em Nova Iguaçu. Na televisão, Lorenzo já fez uma participação especial em Família é tudo, e também atuou no filme A lista, ambos da Globo. "Está sendo muito incrível, o Dedé é um garoto muito curioso e inteligente, e eu me inspiro muito nos meus companheiros mais velhos para aprender tudo", afirma Lorenzo.











Com apenas 8 anos de idade, Luísa Guedes já é uma estrela em ascensão no mundo artístico e estreia em sua primeira novela como Antônia, um desafio que ela está ansiosa para enfrentar. Natural de Recife e atualmente morando no Rio de Janeiro, Luísa iniciou sua carreira artística aos 3 anos de idade, participando de campanhas publicitárias e editoriais de moda. Aos 6 anos, Luísa se aventurou na música, lançando duas músicas com estilo pop infantil como cantora e compositora. Mas foi no teatro musical que ela encontrou seu verdadeiro talento, estreando no ano passado com a personagem Alice em Alice, o musical, além de participar de Oliver Twist e School of Rock, todos com direção geral de Fernanda Chamma. Além disso, ela também interpretou a personagem Cris no curta-metragem Ela… ou eu?. "É um desafio pela personalidade que ela tem, que é bem diferente da minha, mas, ao mesmo tempo, está sendo muito divertido, pois é incrível estar ao lado de uma equipe muito legal e de um elenco maravilhoso", diz Luísa.

Intérprete de Aurora, Bella Roberth tem somente 8 anos mas já demonstrou seu potencial artístico em diversas produções, conquistando o coração do público. Na novela, ela faz parte do núcleo principal da trama como amiga de escola de Sofia. Em breve, ela começará a filmar o Farofeiros 3, depois de ter feito o segundo. No audiovisual, Bella já participou da série Reis, na nona temporada, como Tafate. No teatro, fez a peça Sótão secreto, em 2023. "Dona de mim é uma produção maravilhosa, grandes atores da televisão contracenando comigo, esse enredo com várias crianças no elenco, quem sabe mais pela frente a minha personagem não cresce mais?", defende Bella.

