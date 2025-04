Após prestigiar o Oscar, Isa Salmen é convidada para o Prêmio Platino

Na Espanha para gravar o segundo trabalho audiovisual no país, a atriz italobrasileira Isa Salmen foi uma das convidadas para representar o Brasil no XII Prêmio Platino, nesse domingo (27/4), em Madri. Em 2025, as indicações brasileiras bateram recorde, com 11 trabalhos na maior premiação do Cinema e Audiovisual Ibero Americano, que une Portugal e Espanha junto com toda a América Latina. Ainda estou aqui venceu em três categorias: Melhor filme iberoamericano, Melhor diretor (Walter Salles) e Melhor atriz (Fernanda Torres). A série Senna, garantiu o troféu de melhor criação.

"Fui convidada como atriz latina e também representando o Brasil e pude comemorar junto de tantos artistas maravilhosos, como Sérgio Machado, Aly Muritiba, Valentina Herszage, Renata Rezende, Caio e Fabiano Gullane, Luiz Bolognesi e Andrea Barata", comemorou Isa, que, em março, também marcou presença no Oscar. Na cerimônia em si, Isa não participou, porque apenas os nomeados ao Oscar têm assento. Mas, como convidada especial, ela teve acesso ao tapete vermelho dos convidados — que é diferente dos indicados — e às festas pré e pós cerimônia, e assistiu a premiação com as atrizes do elenco de Ainda estou aqui Valentina Herzsage, Pri Helena e Luiza Kosovski.

Isa Salmen e Valentina Herzsage comemoram estatueta (foto: Arquivo pessoal)

Poliglota, Isa atuou no filme Duetto, uma coprodução entre Brasil e Itália, protagonizada por Marieta Severo, Luisa Arraes, Gabriel Leone e Michelle Morrone (da trilogia 365 dias). Recentemente, ela coprotagonizou o longa italiano L’educazione della Nonna, de Massimo Scaglione, ao lado de Anna Galiena, Nicola Siri, Carolina Elisabeta Gaudio e grande elenco. Em seguida, emendou em uma série para a HBO Espanha, chamada Vitória, com direção de Leonel Vieira e gravações entre Portugal e Espanha. Agora, ela está gravando seu segundo projeto para o streaming espanhol.

Na terra natal, Isa fez parte de projetos como Fim, do Globoplay, com roteiro de Fernanda Torres, e de novelas como Mania de você e Fuzuê, na Globo, e Reis e Rainha da Pérsia, na Record.