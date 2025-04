'Power Couple Brasil 7' reúne ex-BBBs, atores e Gretchen

Após três anos fora do ar, o Power Couple Brasil retorna com tudo. A nova temporada estreia no dia 29 de abril, às 22h30, na Record, e será comandada por Felipe Andreoli e Rafa Brites. Ao todo, 14 casais famosos vão encarar provas de convivência, confiança e afinidade em uma mansão em Itapecerica da Serra (SP). Confira quem vai participar:

Gretchen e Esdras de Souza

Ela é um ícone da música e da internet, com passagens marcantes por realities como A Fazenda e o próprio Power Couple. Ele, músico paraense, é seu companheiro desde 2019. Casaram-se em 2020 e vivem uma relação estável e animada.

A rainha dos memes está de volta! ???? Gretchen e Esdras chegam para emocionar no #PowerCouple trazendo muitos novos memes divertidos. pic.twitter.com/XU1M94Dbtc — Power Couple Brasil (@powercouple) April 24, 2025

Adriana e Dhomini

Ele venceu o BBB 3 e atualmente é empresário e apresentador. Adriana é corretora de imóveis. O casal está junto desde 2005, casado desde 2006 e compartilha uma vida baseada em cumplicidade, apesar das diferenças de gosto e personalidade.

Segura o coração porque Dhomini e Adriana chegaram para botar fogo no #PowerCouple ???? Amamos! #ColetivaPowerCouple

Não perca: a nova temporada estreia nesta terça (29), às 22h30, na tela da #RECORD ???? pic.twitter.com/drY7bQrDQK — Power Couple Brasil (@powercouple) April 24, 2025

Kadu Moliterno e Cristiane

Ator veterano da TV brasileira, Kadu participou de sucessos como Malhação, A Viagem e Celebridade. Cristiane é musa fitness. Juntos, prometem trazer maturidade e experiência para o jogo.

Olha eles aí! Kadu Moliterno e Cristianne estão mais que confirmados para o #PowerCouple! ????#ColetivaPowerCouple. pic.twitter.com/xkV9pOU9Xc

Radamés Furlan e Carol Furlan

Radamés é jogador de futebol e se destacou em A Fazenda 15. Carol é judoca faixa preta e árbitra de judô. Casados, o casal une força física com espírito competitivo.

Um bom casal está sempre junto no amor e agora no jogo. ???????? É assim que Radamés e Carol estão confirmados no #PorwerCouple #ColetivaPowerCouple pic.twitter.com/zBzB8KOWzE — Power Couple Brasil (@powercouple) April 24, 2025

Rayanne Morais e Victor Pecoraro

Ela é atriz, ex-Miss Brasil e participou da 8ª edição de A Fazenda. Ele é ator de novelas como Tempos Modernos e As Aventuras de Poliana, e também esteve em A Fazenda 13. O casal promete entregar romance e jogo.

Dois corações e um objetivo: enfrentar o reality! Victor e Rayane estão prontos para encarar o #PowerCouple. #ColetivaPowerCouple pic.twitter.com/vah0SxIdzR

Eike Duarte e Natália Viviani

Eike é ator e já esteve em novelas como Flor do Caribe e Malhação. Natália é influenciadora. Os dois se conheceram em uma festa na casa da Anitta e estão juntos desde então.

Mais uma dupla! Eike e Natalia estão na temporada do #PowerCouple e não estão pra brincadeira! ???? #ColetivaPowerCouple pic.twitter.com/6tBHIdBVPM — Power Couple Brasil (@powercouple) April 24, 2025

Giovanna e Diego

Eles ficaram conhecidos no De Férias com o Ex: Caribe. Agora, testam o relacionamento fora do clima de balada e flertes, encarando desafios reais de convivência.

Já estão sabendo? Diego e Giovanna chegam ao #PowerCouple 7 para mais um desafio juntos que promete ser emocionante! #ColetivaPowerCouple pic.twitter.com/oC9LDjB1JX

Ana Paula e Antony

Influenciadores digitais com mais de 3 milhões de seguidores, eles são naturais do Piauí e estão juntos há 6 anos. Enfrentaram o início do relacionamento à distância durante a pandemia e hoje vivem em São Paulo. Participaram do reality Ilhados com a Sogra.

Preparados? Eles estão! ? Antony Marquez e a Ana Paula Marquez seguem juntos mais uma vez, agora no #PowerCouple . #ColetivaPowerCouple pic.twitter.com/iNY1P2rxD4 — Power Couple Brasil (@powercouple) April 24, 2025

Emilyn Marçal e Everton Neguinho

Ela é dentista e modelo; ele é apresentador. Se conheceram no rodeio de Barretos em 2022, se separaram por um tempo, mas o destino os reuniu novamente no mesmo evento, onde reataram. Hoje, vivem uma fase mais madura do relacionamento.

A dupla tem uma missão: entregar tudo no #PowerCouple ???? Everton e Emilyn são mais um casal confirmadíssimo no reality show! #ColetivaPowerCouple pic.twitter.com/1Ml1IcrOaU

Silvia e André

Silvia, viúva de MC Catra, é produtora de eventos. André é motorista executivo. Estão juntos há pouco mais de um ano e vivem uma relação construída com respeito e admiração mútua.

Confirmadíssimos! Silvia e André chegam no elenco do #PowerCouple7! #ColetivaPowerCouple ???? pic.twitter.com/v8lTyFLdLv — Power Couple Brasil (@powercouple) April 24, 2025

Giovanna e Eros Prado

Ele é humorista, conhecido por Pânico na TV e A Praça É Nossa, além de criar o grupo Pagode da Ofensa. Giovanna é empresária. Um casal divertido que promete movimentar a casa com bom humor.

Confirmados! ? Eros e Giovanna estão chegando com tudo no #PowerCouple #ColetivaPowerCouple pic.twitter.com/2Ndc9Wdl7T

Rafael Pessina e Tali

Ele é repórter do TV Fama; ela, produtora. Formam um casal discreto, mas que pode surpreender nas provas em dupla.

Eles disseram sim… pro #PowerCouple ?? Rafael e Talira estão juntinhos para as missões da nova temporada do reality ???? #ColetivaPowerCouple pic.twitter.com/V6BlVD4ELb — Power Couple Brasil (@powercouple) April 24, 2025

Fran Piaia e Junior

Fran ficou conhecida nacionalmente ao participar do BBB 9, onde se destacou pela personalidade forte e pelo carisma. Hoje, aos 41 anos, ela é influenciadora digital e empresária. Junior, 35, é empresário e personal trainer. O casal se conheceu por meio de uma amiga da academia onde treinavam, começaram a conversar pelo Instagram e logo engataram um romance.

Veio aí! Mais um casal pronto pra brilhar muito no #PowerCouple ???? Fran e Junior estão confirmadíssimos na nova temporada do reality e chegam com tudo! #ColetivaPowerCouple pic.twitter.com/6UeWiHyWZe

Guilherme Seta e Beatriz

Ele começou criança como o Davi do remake de Carrossel e esteve em novelas como Topíssima. Beatriz é estudante de Direito. Jovens e apaixonados, devem trazer leveza e juventude para o jogo.

Preparados? ???? Gui e Bia estão chegando para entregar tudo na nova temporada do #PowerCouple #ColetivaPowerCouple pic.twitter.com/lXlx09upWW — Power Couple Brasil (@powercouple) April 24, 2025

