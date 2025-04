Philippe Seabra faz noite de autógrafos de novo livro

Nesta quinta-feira (24/4), às 18h, ocorre uma noite de autógrafos com Philippe Seabra em comemoração ao lançamento do livro O cara da plebe, no Beirute da SQN 107. A obra do autor de 58 anos recorda os velhos tempos da Plebe Rude, sua banda de punk rock, criada em 1981.

Leia também: Philippe Seabra lança o livro de memórias 'O cara da Plebe'

O livro de memórias do guitarrista conta a história do rock brasileiro pelos seus olhos. Philippe Seabra é co-fundador da banda Plebe Rude, uma das maiores bandas de rock dos anos 1980 da capital federal. Um dos seus objetivos com o livro, além de contar sua história, é que os leitores se inspirem a ir atrás de concretizar aquilo que acreditam.

Nas 624 páginas do livro, Seabra narra o combate a censura nos anos 1980, histórias do guitarrista como sua relação com o baterista Gutje Woortmann e o retorno de Plebe Rude em 1999.

Serviço

Noite de autógrafos com Philippe Seabra

Hoje, a partir das 18h, no Beirute (CLN 107, bloco D).