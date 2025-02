Bloco Eduardo e Mônica é uma das atrações de pré-carnaval neste sábado

A capital do rock brilha intensamente ao tomar as ruas e celebrar o carnaval com uma energia contagiante. Bloco que leva o nome de uma famosa canção de Renato Russo, Eduardo e Mônica representa a fusão de duas grandes paixões da cultura brasiliense: o rock e o carnaval. Os ingressos para essa celebração estão disponíveis no Sympla, com preços a partir de R$ 55. Não há quem diga que não existe razão para misturar os dois.



O potente rock nacional pulsa nas veias de muitos brasileiros, sendo uma parte essencial de sua identidade cultural. Contudo, isso não impede que, durante a temporada de carnaval, os foliões deixem suas roupas pretas de lado e se permitam incorporar um pouco de glitter durante o feriado. Com essa proposta, o bloco Eduardo e Mônica nasce com a intenção de unir o espírito roqueiro ao carnaval, criando uma experiência única que mescla os ritmos e as emoções de ambos os mundos.



Em entrevista ao Correio, Marquinho Vital, um dos fundadores do evento, compartilha os ideais que o motivaram a criar este projeto inovador. “Queríamos mesclar os públicos e celebrar o rock brasiliense, trazendo letras que falam de amor e política para o ritmo alegre das marchinhas, proporcionando uma experiência que alegrasse a todos”, explica. A visão de Vital é clara: ele deseja que o bloco funcione como um espaço inclusivo, onde diferentes gerações e estilos musicais possam se encontrar e celebrar juntos. Por discordar das maneira como o carnaval vem sendo tocado no DF pelos gestores públicos, o grupo de produtores do bloco evita aplicar para editais, o que pode gerar custo pelo ingresso, mas mantêm o evento vivo.

Vital também relembra a primeira edição do bloco que, como é típico da estação em Brasília, foi marcada por chuvas. Sem ter ideia da repercussão que o evento teria, ele chegou a se surpreender ao se deparar com uma multidão de 10 mil foliões animados, todos prontos para celebrar. Esse momento, que ficou gravado na memória de todos, simboliza não apenas o sucesso do bloco, mas também a força e a união da comunidade em torno da música e da festa. Assim, o Eduardo e Mônica se firmou como uma tradição que promete continuar a crescer e a encantar os amantes do rock e do carnaval em Brasília.





Serviço

Bloco Eduardo e Mônica

Sábado (15/02), a partir das 19h , no Galpão 17 - SMAS Área Especial G Conjunto A Lotes 16 e 17. Ingressos disponíveis no Sympla