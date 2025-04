Flor Furacão apresenta projeto que transita entre jazz e forró

As fronteiras de gênero não limitam Flor Furacão. Com trajetória repleta de estudos e pesquisas, a cantora confronta fronteiras rítmicas e busca, nas próprias referências, um lugar próprio. Por isso, o disco O forró jazz do Cerrado se destaca como um dos trabalhos mais recompensadores para Flor. O lançamento, previsto para esta quarta-feira (30/4), será combinado com uma apresentação na Casa Thomas Jefferson — não por acaso, no Dia Internacional do Jazz. Ingressos disponíveis no Sympla.

“As raizes pretas do jazz e da música brasileira se fundem nesse encontro de culturas, linguagens e possibilidades”, diz a cantora. O avanço do jazz, desde a origem nas comunidades afro-americanas de Nova Orleans, deve-se ao apelo que o gênero exerceu na formação de diversos artistas ao redor do mundo. Os instrumentos de sopro, orquestrados em meio a improvisos, ressaltam a liberdade e a qualidade técnica de muitos músicos — como é o caso de Flor. A artista, nascida e criada no coração do Brasil, encontrou no berço miscigenado de Brasília um terreno fértil para o desenvolvimento e soube aproveitá-lo.

As investigações da cantora percorrem temas como a natureza, o amor e os desencantos, todos abordados em um tom político, tanto nas letras quanto nas melodias. Os enfrentamentos de Flor relacionados à questão de gênero são motivos de orgulho e força; na música, ela encontrou acalento. Ao Correio, ela afirma: “A composição e a música sempre foram companheiras antes, durante e depois.” E completa: “Foi ela quem salvou meu corpo da marginalidade, quem salvou meu corpo da fome e da escassez, e quem alimenta minha saúde mental com força e luz.”

Leia também: Itamar Viera Junior conversa sobre processo criativo na Caixa Cultural

O universo musical de Flor explora a riqueza do baião, do xote, do jazz, da vanera, do pagodão, dos ritmos caribenhos e do maracatu, criando uma fusão única que homenageia o Cerrado — onde ela compôs a maior parte do álbum. Em algumas faixas e trechos de O forró jazz do Cerrado, Flor apela para a proteção dessa região. “O Cerrado é minha casa e o lugar que defenderei para além da vida através das minhas composições, mas também o vejo como território, e como território tem sua cultura em construção”, explica sobre a fonte de inspiração.







Serviço:



Show de lançamento - O forró jazz do Cerrado

Quarta-feira (30/04), a partir das 19h

Entrada franca com ingressos disponíveis no sympla

Casa Thomas Jefferson - SEPS 706/906, Via W5 Sul - Asa Sul.