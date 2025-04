Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta (30/4)

BRINCAR E SER ALEGRES – A PARTÍCULA E O TODO

Data estelar: Vênus ingressa em Áries em conjunção com Netuno. Lua cresce em Câncer.

Queremos brincar e ser alegres, porque sabemos que a vida é uma dádiva — mas, como partículas que esqueceram o Todo, às vezes tratamos essa dádiva como fardo. Buscamos conserto onde não há defeito, enquanto a Vida, paciente, nos espera escolher a direção certa.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Compartilhar é melhor do que acumular, desde que você saiba com quem dividir. Você é uma partícula vibrante, mas não está sozinho: a comunhão com o Todo passa pelo discernimento de quem realmente caminha com você.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A inspiração brota no silêncio, esse território raro em meio ao barulho do mundo. Você é parte do Todo, mas precisa se recolher às suas raízes para sentir essa conexão e reencontrar o frescor da alegria simples.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Sentimo-nos perdidos por tentar entender o universo inteiro a partir de nós mesmos. Brincar com a vida é entender que o Todo se revela quando aceitamos ser apenas uma partícula — e isso não é pouco.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Planejar é bom, mas o Todo tem seus próprios caminhos. Permita-se mudar os rumos conforme as coincidências — essas mensagens cifradas do Universo — e verá que o plano maior também é uma brincadeira cósmica.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Sem ideais, tudo perde a cor. Sua luz brilha porque você se apaixona pelo que acredita. Mas lembre: sua centelha só faz sentido dentro da fogueira maior — a comunhão com o Todo acende sua verdadeira alegria.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Nem toda ideia se realiza, e está tudo bem. Você é capaz de sonhar além do que pode executar, e isso é parte da beleza de ser humano. O conserto que você busca não é necessário: você já é parte do equilíbrio.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

O que os outros vivem também é seu reflexo. Estenda a mão sem medo de se contaminar: somos partículas que se espelham, e ao ajudar, você se reintegra ao Todo, onde a verdadeira alegria acontece.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

É no simples e cotidiano que você encontrará o que busca. O Todo não está nas alturas, mas no detalhe. É ali que mora o mistério — e o conserto que você procura pode ser apenas a paz do agora.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

As orientações do Universo vêm em forma de enigmas. Sua missão é decifrá-los com alegria, como quem brinca de entender a Vida. Ao aceitar isso, você deixa de tentar ser "o primeiro" e volta a ser parte do Todo.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Nos lugares habituais, onde seus olhos já não prestam atenção, estão os tesouros. Sua partícula conhece o caminho — confie. A alegria está ali, escondida sob o véu da repetição, esperando ser revelada.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Tantas ideias, tantas possibilidades! Registre tudo. Mesmo que pareçam desconexas, essas partículas de pensamento formam um todo que só se revelará mais adiante. Brincar com elas é parte da missão.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Continue sonhando alto, mesmo que pareça tolo. Os sonhos não são fuga: são o chamado do Todo à sua partícula. Mesmo longe da realidade imediata, eles criam o vórtice que trará a verdadeira alegria de volta.