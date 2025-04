Cineastas brasilienses promovem projeto de audiovisual no Centro-Oeste

Emanuel Lavor com a diretora de fotografia Joanna Ramos no set do filme As Miçangas - (crédito: Thais Mallon)

Para os interessados em promover novos roteiros, nomes em ascensão no cinema brasiliense lançam um espaço dedicado ao fomento de novas narrativas na capital. A produtora Heloísa Schons, 28, e o roteirista Emanuel Lavor, 29 — ambos com passagens por festivais como a Berlinale — criaram o Externa Lab, laboratório de desenvolvimento de roteiros da região. As inscrições estão abertas até o dia 8 de maio no link disponível no Instagram do projeto.

O programa acontece de 3 a 7 de julho, na Chácara Planeta Verde (Brasília/DF), e vai oferecer uma imersão criativa que une consultorias especializadas, práticas de yoga com o próprio Emanuel, que também é instrutor, e trocas com profissionais do audiovisual. Ao todo, serão selecionados quatro roteiros de curta-metragem (exclusivos para o DF) e seis de longa (abertos para DF, GO, MT e MS).

A iniciativa nasce com o propósito de descentralizar oportunidades e fortalecer a cena audiovisual fora do eixo Rio-São Paulo. Os roteiros escolhidos passarão por mentorias com profissionais de peso da Rede Paradiso de Talentos. Entre os nomes confirmados estão Renata Diniz, roteirista de O Véu de Amani e de séries da Turma da Mônica; Maíra Brito, primeira mulher negra a dirigir na TV Câmara; Camila Ribeiro, premiada no Cabíria Festival; Raul Damasceno, vencedor do FRAPA 2023; e Wara, vencedor do Pardino D’Oro no Festival de Locarno.

Além do processo formativo, o Externa Lab também reconhece os projetos de maior destaque. O melhor roteiro de curta leva para casa um troféu criado pela artista Bruna Daibert e um incentivo de R$ 1.000. Já o melhor longa será contemplado com R$ 3.000 e uma consultoria on-line oferecida pelo Projeto Paradiso — um dos principais apoiadores do laboratório.

O Externa Lab conta com recursos da Lei Paulo Gustavo, maior investimento público em cultura da história do Brasil, administrado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF.

Inscrições e regulamento

As inscrições devem ser feitas até 8 de maio por meio de formulário on-line. Os critérios e requisitos estão descritos no regulamento oficial. O resultado dos selecionados será divulgado no dia 2 de junho.