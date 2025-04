Show da Lady Gaga no Rio: aeroporto faz recepção temática para fãs

Os fãs que desembarcam no aeroporto são recebidos com um painel temático da música 'Paparazzi' - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

O Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, preparou uma recepção temática aos fãs de Lady Gaga. A cantora fará um show gratuito no sábado (3/5), na Praia de Copacabana (RJ).

O público que desembarcar no aeroporto será recebido com um painel temático da música Paparazzi (com os dizeres: bem-vindos ao Rio, little monsters), DJ ao vivo e apresentações de drag queens e dançarinos.

Veja o vídeo:

"Ela veio! Preparamos uma programação especial para os fãs da cantora. De 30 de abril a 2 de maio, o RIOgaleão recebe os fãs da cantora com experiências imersivas no desembarque doméstico", diz o aeroporto.

A Prefeitura do Rio de Janeiro estima receber um público é 1,6 milhão de pessoas. O evento faz parte de uma série de shows que já entrou no calendário de eventos do Rio, e ocorrerá todo mês de maio até, pelo menos, 2028. No ano passado, a capital carioca recebeu a cantora Madona.

Às 21h15 de sábado, Lady Gaga subirá ao palco para um show que tem previsão de durar duas horas e meia. A apresentação será transmitida ao vivo no Multishow e na Globoplay.

