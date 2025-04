Lady Gaga em Copacabana: onde assistir transmissão no DF

No próximo sábado (3/5), o show da cantora Lady Gaga vai transformar o Rio de Janeiro – e todo o Brasil – em festa. O espetáculo mais aguardado do ano vai reunir mais de um milhão de pessoas e contar com transmissão ao vivo.

Para quem está em Brasília e quer curtir a transmissão em clima de festa, o Correio separou uma lista dos lugares que contam com programação especial para a data.

Reputation no Birosca

Quem curte uma boa festa e aquele “after” cheio de animação, a Festa Reputation vai animar os fãs no Birosca do Conic. O evento começa às 21h com cortesia para os 400 primeiros a chegarem. E tem até distribuição de pipoca para os espectadores.

Bar Deboche

Se você curte um bar com os amigos, o Deboche vai virar Copacabana com transmissão ao vivo no telão. Para garantir um lugar pertinho da tela, é possível fazer reserva de mesa e, claro, chegar cedinho. A festa começa às 21h e tem pré-show com o DJ Rapha Pacheco para animar os little monsters.

Barziin

Na 413 Norte, o Barziin também confirmou a transmissão do espetáculo no telão do bar a partir das 21h30. O estabelecimento ainda não deu mais informações.

Lah no Bar

O bar e boate, localizado na quadra 413 da Asa Sul, também vai transmitir o show da Mother Monster. Além da transmissão, o evento prevê apresentações de drag queens e um after com DJs. A entrada custa R$ 11 para quem entrar até 21h30.

My Drinks

O bar em Águas Claras exibirá a transmissão do show ao vivo e terá uma noite com DJs tocando sets especiais da Lady Gaga.

Transmissão

O show da cantora começa às 21h30 e vai ser transmitido na televisão aberta, na TV Globo, e por assinatura, no Multishow. Na internet, os expectadores podem conferir o show pelo streaming Globoplay. A apresentação fica por conta de Kenya Sade e Ana Clara.