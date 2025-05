The Stylistics lança novo álbum de inéditas: 'Falling in love with my girl'

Integrantes remanescentes do The Stylistics - (crédito: Divulgação)

Um dos grupos vocais mais importantes da história da música norte-americana, The Stylistics voltou a lançar um álbum de inéditas em 2025. Intitulado Falling in love with my girl, esse é o primeiro trabalho com músicas novas em 17 anos, mas o tema principal permanece o que fez da banda popular até a atualidade: as músicas de amor.

Com 21 faixas e 1 hora e 24 minutos de duração, o álbum reedita o estilo de Airrion Love, Herbie Murrell, Van Fields, Harold 'Eban' Brown de fazer música. Com a linha melódica de muitos grooves e um passeio pelo soul, pop e R&B, eles retomam o que sempre fez sucesso para os cantores, mas com a mudança de que o trabalho foi mais colaborativo e o disco conta com participações de peso como Gene Simmons, lendário vocalista do Kiss, e o ícone do country Shania Twain.

Porém, o que não é novidade é falar de amor, romance e paixão. Os músicos continuam nessa toada, porque entendem que isso aproxima os fãs. "Nós, basicamente, viajamos o mundo inteiro, fomos até países como Japão e China. Independentemente de em qual língua as pessoas do lugar se comunicavam, o amor era presente. O amor é linguagem em qualquer lugar do mundo", avalia Airrion Love em entrevista ao Correio. "Não dá para errar cantando sobre amor, mesmo se considerado toda onda de ódio que tem dominado o mundo. Afinal, até as pessoas que odeia têm seus amados", complementa.

Eles entendem que esses fãs que os acompanham possibilitaram que o sonho continuasse e foram também imprescindíveis para que o grupo tivesse a vontade de fazer um novo disco. "Eu amo a música e sou muito agradecido pela minha base de fãs que me permitiu viver disso até agora. Tem vezes que estamos fazendo shows e olho para público e vejo pessoas rindo, chorando e cantando alto. Afinal, cada um tem a própria história com a s nossas músicas", afirma Airrion.

No entanto, os integrantes percebem que a relevância e a paixão dos fãs também foi conquistada com o tempo de estrada. "Nós somos parte de uma cena em que muita gente fazia o que a gente fazia. Nossa relevância vem pelo que representamos para as pessoas quando começamos, lá nos anos 1970", reflete.

Brasil

Assim como a maioria dos artistas que pisaram neste território, o Stylistics carrega intensa paixão pelo Brasil. O conjunto esteve no país em 2024, com direito a show em Brasília, e nem se lembra quantas vezes se apresentaram pelo país. "Já fomos cinco ou seis vezes, amamos muito o Brasil", conta. "Toda vez que vou para aí nunca fico tempo o suficiente. Quando eu tiver um tempo para mim mesmo vou passar as férias nesse país maravilhoso, porque em turnê nunca dá tempo, tudo está sempre em uma agenda apertada", complementa o artista que guarda o país em um espaço especial no coração. "Mesmo sem a chance de curtir, o Brasil é um dos meus países favoritos", conclui.