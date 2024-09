The Stylistics leva clássicos do R&B ao Centro de Convenções

A banda norte-americana The Stylistics, conhecida como um dos maiores nomes do R&B e soul, vai se apresentar nesta quinta-feira (19/9) em Brasília, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. O show dá início à turnê mundial Falling in love with my girl tour em solos brasileiros.

Em celebração aos quase 60 anos de estrada e sucesso e em homenagem ao próximo lançamento da banda (o álbum que deu nome à turnê), a passagem dos The Stylistics pelo Brasil seguirá para São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Santos. “Não queríamos fazer uma turnê pelo Brasil sem vir à bela capital. Começar a turnê aqui foi uma escolha lógica, pois é uma das cidades mais importantes, senão a mais importante de todo este país maravilhoso”, conta o Stylistic Herbert Murrell.

Anos se passam, gerações mudam e certos hits permanecem vivos na memória. É o caso de músicas Betcha by Golly wow, I’m stone in love with You, You make me feel brand new, You are everything e Can’t give You anything but my love, todas incluídas no setlist do show. “Sabemos que precisamos fazer com que o povo de Brasília se apaixone novamente pelas músicas do The Stylistics e, para isso, vamos trabalhar para fazer um show tão bom quanto em 1968”, adiciona Murrell.

“Adoramos vir aqui e nos sentimos extraordinariamente honrados por ter a chance de tocar para vocês novamente”, finaliza. O show será aberto por um tributo a Elton John, apresentado por Tom Cridland, que interpreta alguns dos maiores sucessos do cantor britânico.

Serviço

The Stylistics: Turnê Falling in love with my girl

Nesta quinta-feira (19/9), às 21h, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães (SDC — Ulysses Guimarães). Ingressos: a partir de R$ 90 + taxa da Bilheteria Digital.