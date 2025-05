Vilões esquecidos da Marvel se unem em ‘Thunderbolts*’

O Universo Cinematográfico Marvel, popularmente conhecido como MCU, está há quase 20 anos lançando filmes e apresentando heróis para o público mundial. Nessa gama imensa de personagens, alguns se destacam e outros ficam esquecidos ou sem uso. Porém, o fato de estarem perdidos não faz com que eles sejam desinteressantes. Então, o estúdio decidiu aproveitar os grandes nomes que têm no filme de um super grupo de vilões e, dessa forma, nasceu o longa Thunderbolts*.

A produção junta Yelena (Florence Pugh), irmã da Viúva Negra; Guardião Vermelho (David Harbour), pai da Viúva Negra; Fantasma (Hannah John-Kamen), vilã de Homem Formiga e a Vespa; Agente Americano (Wyatt Russel), anti-heroi na série Falcão e o Soldado Invernal; Treinadora (Olga Kurylenko), vilã em Viúva Negra; e o próprio Soldado Invernal (Sebastian Stan) em uma série de desventuras que variam entre os personagens tentando salvar as próprias vidas, enquanto buscam proteger o mundo de uma nova ameaça.

Além dos vilões já conhecidos em uma nova configuração, o filme apresenta também o personagem Bob (Lewis Pullman), um homem que sofreu experimentos científicos e é crucial para o desenrolar dos eventos catastróficos da história. Julia Louis-Dreyfus é a última e importante peça desse tabuleiro que faz a história se desenvolver com a personagem Valentina Allegra de Fontaine.

Portanto, trata-se de um time de desajustados que precisam encontrar alguma forma de trabalharem juntos em uma decisão entre o egoísmo e a vontade praticar o bem maior. O próprio nome Thunderbolts* vem de um time de futebol em que Yelena jogava quando criança, que tem como maior feito nunca ter vencido um jogo.

Mesmo tratando de vilões, esquecidos e desconhecidos, o filme é talvez o mais heroico da Marvel em muito tempo. Afinal, não há nada mais nobre do que estar disposto a perder para que outras pessoas ganhem, ou sejam salvas. Assim como o Capitão América e o Homem de Ferro, os Thunderbolts podem, sim, ser garotos propaganda de caixa de cereais.

Gostinho do MCU

É seguro falar que o estúdio precisou trazer vários desconhecidos para as telonas para voltar a fazer um filme com a própria essência que cativa o público há mais de 15 anos. Thunderbolts* tem a cara da Marvel, um filme que se leva a sério quando precisa, mas que, na maioria dos momentos, preocupa-se mais em divertir o público enquanto transmite uma mensagem positiva e importante. Dirigido por Jake Schreier, cineasta premiadíssimo pela minissérie de sucesso Treta, o filme faz rir enquanto discute temas como depressão e drogas.

O longa traz de volta a coragem do estúdio em investir em novos talentos do mundo do cinema. Pessoas de destaque da parte técnica, como compositores da trilha sonora, o cinematógrafo, a designer de produção são novos nomes, muito ligados a títulos independentes. Assim, o filme faz da tela aos bastidores o movimento de colocar a luz em pessoas que merecem mais espaço para brilhar.

Vilania

Thunderbolts* não é o primeiro filme que traz a perspectiva dos vilões para as telas. Os dois filmes do Esquadrão Suicida têm premissas parecidas: um grupo de pessoas ruins e completamente diferentes umas das outras é contratado para uma missão que vai salvar o mundo - ou destruí-lo por completo se os planos derem errado. Os longas apresentam personagens, como Coringa (Jared Leto), Pistoleiro (Will Smith), Katana (Karen Fukuhara), Tubarão-rei (Sylvester Stallone), Bloodsport (Idris Elba), Pacificador (John Cena) e Arlequina (Margot Robbie). Os dois últimos supervilões se destacaram tanto ao ponto de ganharem produções próprias.

Dentro do universo da Marvel, o vilão do primeiro dos Vingadores teve uma série e arco de redenção em Loki, com duas temporadas que transformam o Rei da trapaça, interpretado por Tom Hiddleston, no salvador da linha do tempo do MCU. Agatha Harkness (Kathryn Hahn), vilã de WandaVison, também ganhou sua própria coleção de episódios em que busca recuperar seus poderes em um convento de bruxas.

Com uma narrativa que vai além do que é mostrado nos filmes do Homem-aranha, a trilogia de Venom aprofunda a luta de Eddie Brock com o alienígena que o possuiu pelo controle de sua mente e poderes sobre-humanos. Pinguim foca nos esforços e conflitos enfrentados por Oswald Cobb para se tornar o maior gangster de Gotham City.

Colocando histórias femininas em destaque, os live-actions da personagem Malévola mostram que uma das vilãs mais sinistras da Disney, a antagonista de Aurora em A Bela adormecida, teve seus motivos para lançar a maldição na princesa. Já Cruella retrata as origens difíceis da jovem Estella e as razões que a transformaram na elegante e cruel ladra de cachorrinhos nas animações dos 101 dálmatas.