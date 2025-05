Ao conviver com Maisa durante as gravações do longa, Marcelo se encantou com a postura profissional da colega - (crédito: Reprodução/Instagram)

Marcelo Médici, ator de 53 anos, relembrou com bom humor a surpresa que teve ao conhecer Maisa Silva, com quem contracenou no filme Pai em Dobro, da Netflix. No início, ele admitiu ter tido certo receio em relação à atriz, que cresceu na televisão desde a infância e carrega fama e sucesso desde muito cedo. "Ela é muito famosa, muito rica, desde 4 anos. Fiquei com medo dela ser uma peste", contou, revelando que tinha dúvidas sobre como seria conviver com a jovem nos bastidores.

Leia também: Matheus Torres encara repertório autoral após o reality na tevê

No entanto, a impressão inicial logo foi transformada. Ao conviver com Maisa durante as gravações do longa, Marcelo se encantou com a postura profissional da colega. "Caí de quatro, porque a Maisa é um negócio, de uma educação, um profissionalismo, empatia com as pessoas e um talento", afirmou o ator, que interpretou o pai da personagem de Maisa no filme lançado em 2021.

Leia também: Passagem de som de Lady Gaga anima fãs às vésperas de show

A boa relação entre os dois não ficou apenas no set de filmagens. Médici mantém carinho especial por ela até hoje e não economiza elogios ao ver a atriz brilhando em novos desafios. "Está arrasando na novela", comentou sobre o desempenho de Maisa como a vilã Bia em Garota do Momento, sua estreia em novelas na TV Globo.

A admiração vai além da parceria artística. Marcelo se emocionou ao dizer que considera a jovem como parte da própria família. "Chamo até hoje ela de filha. Falo que, se eu tivesse uma filha, queria muito que fosse ela", declarou. Para ele, a convivência com Maisa foi não só positiva, mas transformadora, mudando completamente suas expectativas e reafirmando o talento e caráter da atriz.

Leia também: Madonna declara amor por Lady Gaga com bom humor

O post Marcelo Médici diz que tinha medo de conhecer Maisa: ‘Uma peste’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.