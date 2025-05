Corpo de Nana Caymmi é velado na manhã desta sexta-feira; confira imagens

O velório de Nana Caymmi, que ocorreu ontem, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, foi marcado pela emoção do público e pelo comparecimento de famosos. A cantora morreu aos 84 anos em decorrência de uma “disfunção de múltiplos órgãos”.

O corpo foi velado pela manhã, na presença do ex-marido Gilberto Gil, da cantora e amiga Elba Ramalho e do ator André Gonçalves, que prestaram homenagens. Nana Caymmi foi uma das principais intérpretes da música popular brasileira e deixou um legado musical imensurável para a música brasileira.

Confira as fotos do velório e dos momentos da carreira da artista