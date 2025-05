Matheus Torres encara repertório autoral após o reality na tevê

A vida é amiga da arte, assim como o artista precisa ser amigo das redes sociais. Com o crescimento expressivo nas redes após o reality Estrela da Casa, da TV Globo, Matheus Torres — vice-campeão do programa — conquistou uma legião de fãs em todo o país. Entusiasta do rock nacional, como demonstrou nas apresentações no programa, e devoto do folk rock, Torres inicia agora uma turnê pelo Brasil com repertório autoral. Nesta sexta-feira (2/5), é a vez de Brasília receber o artista no Teatro Shopping Brasília pelo projeto Bloop Cultural. Ingressos disponíveis no Sympla.

Mineiro, Matheus Torres tem, desde a infância, a música como um universo lúdico a ser explorado. Ainda pequeno, cantava na igreja, influenciado pela mãe evangélica — uma relação que durou até os 16 anos, quando ele decidiu se afastar dos cultos. Esses primeiros passos lhe deram confiança e técnica. Foi aos 19, quase 20 anos, que encontrou o rock, em investigações musicais feitas por conta própria, até chegar ao blues e no folk, onde encontrou a maior fonte de inspiração.

A curadoria pessoal que passou a fazer remetia à infância, quando ouvia o pai tocar Raul Seixas no rádio. Foi ali, entre referências das décadas de 1960 e 1970, que a pesquisa musical começou. Ao Correio, ele relembra: “Antes disso, minhas únicas recordações relacionadas ao rock eram momentos em que meu pai lavava o carro e escutava Raul Seixas. Ele adorava, mas minha mãe não gostava muito e me advertia sobre as letras. Então, meu contato direto mesmo com o rock veio só mais tarde, com cerca de 20 anos, quando fiz esse primeiro mergulho”.

Romântico por natureza, Matheus Torres se impressionou com o retorno que recebeu ao sair do confinamento. Introvertido — como ele próprio se define —, tinha ressalvas quanto à possibilidade de sucesso, ou mesmo de aceitação do público. No meio disso tudo, descobriu uma legião de apaixonados incorrigíveis, prontos para ouvi-lo. “Tenho uma carreira pré-Estrela da Casa de dez anos — comecei em 2014 —, e só dez anos depois pude, de fato, sentir o que é viver a realização desse sonho: me conectar com as pessoas por meio da música, ver gente cantando minhas composições nos shows”.





Serviço:

Show Matheus Torres

Nesta sexta-feira (2/5), a partir das 19h30, no Teatro Shopping Brasília (SCN Quadra 05 BL A). Ingressos: a partir de R$70, no Sympla

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel