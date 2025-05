Lady Gaga abre megashow em Copacabana ao som de 'Blood Mary'

Começou às 22h10 deste sábado (3/5) o show da cantora Lady Gaga em Copacabana, Rio de Janeiro. A diva pop começou a apresentação com a música Bloody Mary, popularizada com a série Wandinha. Gaga dançou e trocou de looks na performance de sucessos como Abracadabra, Judas, Poker Face e muito mais.

Entre as músicas, Gaga disse aos fãs que sentiu muita falta de se apresentar no Brasil: "Brasil, I missed you so much."