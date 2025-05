Apoteótico e emocionante: show de Lady Gaga em Copacabana se torna inesquecível

A história foi feita. Se em 2017, Lady Gaga não veio, em 2025, a artista se redimiu e entregou tudo que o público, carente há 13 anos da presença da diva pop, queria e esperava. A cantora transformou a praia de Copacabana na maior arena de shows do mundo neste sábado (3/5). Isso tudo, para fazer um público estimado em mais de 1 milhão de pessoas cantarem em uníssono alguns dos maiores sucessos da carreira da Mother Monster.

Com início às 22h10 de sábado e chegando ao fim depois das 0h20 de domingo (4/5), Lady Gaga apresentou a turnê The Mayhem Ball para o público que peregrinou de todos os cantos do Brasil e, até de fora do país, em direção ao Rio de Janeiro. Uma apresentação especial que estreou no festival estadunidense Coachella e passou pelo México antes de desembarcar em terras brasileiras.

Vestindo roupas verdes, azuis e amarelas, Lady Gaga declarou amor ao Brasil em um dos momentos mais emocionantes do show. A bandeira do país enfeitou o palco enquanto a artista agradecia o público pela espera de mais de 10 anos. “É uma honra estar aqui esta noite. Nós estamos fazendo história”, declarou a cantora que convidou um fã carioca para traduzir o discurso.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Correio Braziliense (@correio.braziliense)

Leia também: Fã foge de UTI para ver Lady Gaga em Copacabana

A apresentação foi dividida em quatro atos e contou com figurinos especiais para cada um dos momentos distintos. Em uma encenação muito bem ensaiada, a artista montou uma narrativa de um embate entre Lady Gaga, representante de toda a fama da cantora, e Stefani Germanotta, pessoa por trás de tudo.

Durante o show, a banda de Gaga teve muito destaque. Nos momentos de troca de figurino da cantora, o público era embalado por solos de guitarra e bateria.

A maior parte do repertório tocado por Gaga é do mais recente álbum Mayhem, lançado 7 de março deste ano. No entanto, por ser uma artista de sucesso há quase 20 anos, não faltaram hits no decorrer da setlist. Faixas como Bad romance, Paparazzi e Born this way foram alguns dos principais destaques da noite histórica na praia turística carioca.



















Por falar nisso, considerado um dos hinos LGBTQIAPN+, Born this way foi um dos pontos altos do show. A performance da música foi acompanhada de fogos de artifício coloridos e um discurso de apoio à comunidade.

“Da última vez que eu vim aqui, nós nos tornamos amigos. Mas agora somos uma família”, comentou a artista, que ainda completou sobre a polêmica presença de fãs na porta do Copacabana Palace: “Obrigada por cantarem as músicas do Mayhem no meu hotel. Eu ouvi todas as noites”.

Outra música que o público cantou a plenos pulmões foi Shallow, trilha sonora do filme Nasce uma estrela, protagonizado por Gaga e Bradley Cooper.

Os leques foram um show a parte. Muitos dos fãs que lotaram a praia de Copacabana estavam com o adereço de abanar como assessório. O barulho da abertura abrupta dos leques substituiu as palmas por muitas vezes durante a apresentação. Copacabana presenciou uma sinfonia de leques.

No final, Copacabana acompanhou a despedida de Gaga cantando a capela hits da artista.