Em monólogo ao Brasil, Lady Gaga chora e agradece: "Vocês esperaram por mim"

Vestida de branco em um palco com a bandeira do Brasil, Lady Gaga contou com o apoio de um tradutor amigo para transmitir uma mensagem aos fãs brasileiros no show de Copacabana, neste sábado (3/5), no Rio de Janeiro: “Estou tão honrada de estar aqui com vocês hoje, meu coração está transbordando. Me sinto orgulhosa e profundamente grata. Hoje fizemos história, mas ninguém faz história sozinho. Sem todos vocês, povo incrível do Brasil, eu não teria este momento", começou.

Em meio a lágrimas, Gaga agradeceu ao Brasil por ajudá-la a brilhar desde o início da carreira. “Vocês estão brilhantes e lindos como a lua surgindo no oceano na praia de Copacabana. O que eu estou mais grata é que vocês esperaram por mim. Esperaram por mais de dez anos”, afirmou.

“Podem pensar porque demorei tanto para voltar. Eu estava me curando e ficando mais forte, enquanto algo poderoso acontecia: vocês ainda estavam aqui me animando, falando para eu voltar quando estivesse pronta. Brasil, estou pronta”, exclamou enquanto os fãs gritavam, relembrando o episódio em 2017 que teve de cancelar o show no país devido a fibromialgia.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“Amo vocês, sou grata por me esperarem e me receberem com tanta gentileza e de braços abertos. Quero que o mundo veja o tamanho do coração de vocês e fiquem inspirados. Por isso, vou dar tudo que eu tenho hoje. Vamos fazer deste o maior show, que cada segundo de espera tenha valido a pena. Amei vocês dez anos atrás e amo vocês hoje. Obrigada, Brasil, te amo para sempre”, acrescentou a cantora, seguida por uma performance da música Alejandro.