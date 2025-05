Preta Gil volta a ser internada para fazer exames em hospital de São Paulo

Preta Gil voltou a emocionar os fãs neste domingo (4), ao publicar uma foto ao lado das amigas Carolina Dieckmann, Malu Barbosa e Mari Lobo. Na imagem, a cantora aparece com uma camisola hospitalar e legendou com carinho: "Minhas meninas". A assessoria de imprensa confirmou que Preta está internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para a realização de exames de rotina, parte de seu acompanhamento médico no tratamento contra o câncer colorretal.

No fim de abril, a artista fez uma participação especial no show de despedida de Gilberto Gil, no Allianz Parque. No palco, ela cantou ao lado do pai a música "Drão", que ele compôs para Sandra Gadelha, mãe de Preta. A presença da cantora comoveu o público, especialmente por sua trajetória de luta contra a doença.

Preta já havia passado por um período de internação no mês anterior, entre os dias 6 e 16 de abril. Inicialmente hospitalizada no Rio de Janeiro, ela foi transferida para São Paulo em uma UTI aérea. Segundo a própria cantora, o tratamento no Brasil chegou ao limite de possibilidades e sua esperança de cura está agora em um tratamento experimental fora do país. "Agora a minha chance de cura está no exterior, e é para lá que eu vou", declarou ela no programa Domingão com Huck.

No entanto, Gilberto Gil e Flora Gil esclareceram que a ida da filha aos Estados Unidos ainda não está confirmada. "Está dependendo da avaliação dos laboratórios, um em Nova York e o outro em Los Angeles", explicou o cantor à revista Veja. Gil também destacou como a presença de Preta nas redes sociais tem impulsionado sua força emocional: "Mesmo que as pessoas não façam milagres, ajudam que milagres aconteçam".

