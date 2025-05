Lady Gaga ganha mais de 1 milhão de seguidores após megashow no Rio

A apresentação de Lady Gaga na Praia de Copacabana, no último sábado (3), deixou marcas não apenas na memória do público presente, mas também nas redes sociais da cantora. Após o show gratuito realizado no Rio de Janeiro, a artista norte-americana viu sua base de seguidores crescer exponencialmente, ganhando mais de 1 milhão de novos fãs nas plataformas digitais em apenas dois dias.

De acordo com levantamento feito entre os dias 3 e 5 de maio, o Instagram da cantora foi o que registrou maior avanço: mais de 813 mil novos seguidores se juntaram ao perfil, sendo que somente no domingo (4) foram mais de 623 mil. Com isso, Gaga ultrapassou a marca de 60,3 milhões de seguidores na rede social. No TikTok, a artista também viu seu público crescer, somando 200 mil novos seguidores e chegando a um total de 16,5 milhões.

O impacto digital acompanha o sucesso do evento, considerado um marco na história da música ao vivo no Brasil. A estimativa da Riotur aponta que 2,1 milhões de pessoas estiveram presentes na apresentação na orla de Copacabana — número que supera em 500 mil o público do show de Madonna, realizado no mesmo local em maio de 2024, que havia reunido 1,6 milhão de pessoas.

A performance de Gaga foi vista como histórica, tanto pela grandiosidade quanto pela conexão com os fãs brasileiros. O resultado se refletiu rapidamente nas redes, consolidando ainda mais a artista como uma das maiores estrelas do pop internacional. Seu nome segue entre os assuntos mais comentados, e o evento já é apontado como um dos momentos mais memoráveis da cultura pop recente no país.

