Aos 55, Marcio Garcia deixa fãs babando em clique sem camisa

Marcio Garcia, ator e apresentador conhecido pelos seus trabalhos na Globo, roubou a atenção dos milhares de seguidores em suas redes sociais, após publicar foto sem camisa, nesta última terça-feira (6).

Através do Instagram, o famoso evidenciou a boa forma total ao surgir com os atributos físicos à mostra, frutos de uma grande dedicação com exercícios. Na ocasião, ele aparece sorridente com o abdômen torneado à mostra e, ainda, deu uma puxadinha em seu short.

"E você, já fez uma atividade física hoje? Se não fez o dia ainda não acabou! Terça-feira também é dia de cuidar da saúde! E olha que o tio é 5.5… Xô preguiça!!", escreveu Marcio Garcia, na legenda da publicação.

"Quanta beleza"

Nos comentários, Marcio Garcia foi alvo de uma série de elogios. "Sem palavras, quanta beleza!", elogiou uma. "Olha esse shape de milhões. Não vivo sem atividade física, se não faço, meu humor fica bem ruim", escreveu outro. "A minha capa do meu caderno favorito. Meu Deus, como eu amava ele, vidrada, acho que eu tinha uns 9 anos. Eu namorava ele desde muito nova. Ele continua um gato", entregou uma terceira.