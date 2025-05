NCT Dream voltará em julho; o que se sabe

Os fãs do NCT Dream já podem comemorar: o grupo de K-pop confirmou oficialmente seu aguardado retorno aos palcos com um novo álbum previsto para julho de 2025. A informação foi divulgada pela SM Entertainment, empresa que gerencia a carreira dos integrantes. Este será o primeiro lançamento desde DREAMSCAPE, álbum que chegou ao público em novembro de 2024. Embora o título e a data exata ainda não tenham sido revelados, a notícia já movimenta as redes sociais.

Além do comeback musical, o NCT Dream se prepara para iniciar uma nova série de apresentações ao vivo com a turnê “The Dream Show 4: Dream The Future”. As três primeiras datas estão confirmadas: 10, 11 e 12 de julho, no icônico Gocheok Sky Dome, em Seul. A expectativa entre os fãs é de que o grupo anuncie novas paradas em breve, repetindo o sucesso da turnê de 2024, que passou por cidades importantes — incluindo São Paulo, no Brasil.

Desde sua estreia em 2016 com o single “Chewing Gum”, o NCT Dream se consolidou como uma das subunidades de maior destaque dentro do projeto NCT, conhecido por suas formações flexíveis. Inicialmente, o grupo adotava um sistema rotativo de membros adolescentes, mas essa proposta foi descontinuada em 2020. Atualmente, a formação estável conta com sete integrantes: Mark, Renjun, Jeno, Haechan, Jaemin, Chenle e Jisung.

Com o anúncio do novo projeto e o início da turnê, o NCT Dream reforça sua presença como uma das forças mais dinâmicas do K-pop atual, prometendo surpresas e muitas emoções para os fãs ao longo de 2025.

Mark, do NCT, fará turnê no Japão em maio

Mark, do NCT, compartilhou planos para promover seu primeiro disco solo, The Firstfruit, pela gravadora SM Entertainment.

De acordo com o Korea Herald, ele visitará o Japão no próximo mês e realizará shows em três cidades: Nagoya no dia 15 de maio, Osaka no dia 18 de maio e Yokohama no dia 19. Ele também se apresentará em uma série de programas musicais, incluindo “Oneness“, do canal de TV a cabo Music On! TV.

Vale destacar que a partir da próxima semana, uma loja pop-up inspirada no álbum será inaugurada em Guangzhou, na China. A loja é uma parceria com a maior plataforma de música da China, a QQ Music, e ficará aberta até 25 de maio.

Vale lembrar que ele lançou o LP de 13 faixas na semana passada e liderou a parada de álbuns mais vendidos do iTunes em 17 regiões. O álbum vendeu mais de 540 mil cópias na primeira semana, um recorde para um álbum de estreia de um artista solo da SM Entertainment.