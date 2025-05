Fernanda Machado lança livro sobre maternidade e seus desafios diários

Com uma carreira de 25 anos, a atriz Fernanda Machado atuou no teatro, no cinema e na televisão em produções inesquecíveis como o filme Tropa de Elite e as novelas Alma gêmea e Paraíso tropical, da Rede Globo. Afastada da teledramaturgia brasileira desde 2013, quando atuou em Amor à vida, hoje, ela exerce seu papel mais importante, o de ser mãe. E é com esse viés que ela escreveu o livro Tudo que não me contaram sobre a maternidade, que foi lançado nesta terça-feira (6/5), no Rio de Janeiro.

Foi ao longo dessa transformação, de mulher independente, com uma carreira de sucesso, para mãe no século 21, que ela descobriu uma matemática que não bate: embora a sociedade e o papel da mulher tenham se transformado, a maternidade continua enraizada na biologia humana, pois ainda parimos bebês vulneráveis que dependem cem por cento de um adulto para sobreviver.

Na obra, a autora reflete como o desalinhamento evolucionário afeta as mães hoje, a falta de uma vila de apoio, a sobrecarga materna, e como tudo isso tem consumido a saúde mental das mães. É um verdadeiro arsenal de reflexão e inspiração para as mulheres que enfrentam esses desafios — ou se preparam para enfrentá-los.

"Ser mãe é o trabalho mais invisível na sociedade capitalista que vivemos, que não nos dá nenhuma recompensa imediata, nem remuneração, muito menos garantias de que nosso esforço trará resultados, mas ainda assim é o mais difícil e importante de todos, que vai nos ensinar muito sobre a vida. Meus filhos me viraram do avesso, fizeram com que eu me reinventasse e fizesse coisas que eu nunca imaginei que um dia faria", declarou Fernanda.

"Tudo que não me contaram sobre a maternidade", de Fernanda Machado (foto: Reprodução)

"Escrevi este livro para trazer as verdades que nunca me contaram sobre a maternidade e reflexões que levem conforto para as mães que se sentem isoladas em suas próprias ilhas, esgotadas, sobrecarregadas e, muitas vezes, fracassadas por não darem conta de tudo; como também para as mulheres que se preparam para viver a maternidade. Quem sabe assim, juntas, poderemos gerar mudanças", acrescentou

Vivendo nos Estados Unidos da América, Fernanda também é consultora hormonal e instrutora de ioga. Ao unir esses dois temas, suas aulas têm dado suporte a muitas mulheres e mães. E quando encontra um tempo na agenda, adora se dedicar a projetos de paisagismo e de design de interiores.