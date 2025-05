Espetáculo gratuito reflete sobre fobia e resistência pelo afeto

Por João Pedro Alves—Dirigido por Fernanda Jacob, A morte nas mão de quem? ganhou nova montagem com apresentações gratuitas no Teatro SESC Paulo Autran, em Taguatinga. Serão seis sessões em escolas públicas nesta quarta-feira (7/5) e na quinta (8/5) e duas sessões abertas ao público nesta sábado (10/5), às 19h, e domingo (11/5), às 20h.



Montada pela primeira vez em 2023, a peça passou por “aprofundamento de alguns momentos delicados, dos afetos, dos momentos de tensão”, explica Jacob. “Isso representa para o espetáculo uma força muito grande, porque a densidade e o espaço de afetividades estão mais presentes”, completa a artista brasiliense.

Peça As mortes nas mãos de quem?, de Fernanda Jacob (foto: Alisson Gonçalves / Divulgação / Coletivo ARAR)

O afeto e a esperança contra o medo da violência é o eixo estruturante da história escrita por Vinícius Ávlis, que também interpreta o protagonista Sereno. “Ele transita entre muitos sentimentos. Tudo o que é humano o afeta. O público pode se conectar com esse personagem nas possibilidades múltiplas de sentir e de se permitir sentir”, comenta Ávlis.

A temporada faz parte de projeto que promove debates acerca de inclusão, respeito e garantia de direitos à população LGBTQIAPN+. Em cada sessão, alimentos não perecíveis serão destinados à Casa Rosa LGBT+ de Sobradinho, atuante na defesa desses grupos.

O espetáculo é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. A produção é do Coletivo Arar (Afeto, Resistência e Arte), com apoio do SESC-DF e do Espaço Multicultural Casa dos Quatro.