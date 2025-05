Artistas de rua brasilienses ganham episódios em série de TV

Artistas de rua brasilienses ganham episódios na série de TV "Buscando Buskers", do canal Music Box Brazil - (crédito: Divulgação)

Por João Pedro Alves—Em cenário repleto de órgãos públicos, artistas de Brasília encontram nas ruas espaço para expressão. A trajetória de Kelvin Bruno, Letícia Fialho e dos palhaços Mandioca Frita e Aipim é tema de episódios da terceira temporada da série televisiva Buscando Buskers (o termo em inglês significa justamente artistas de rua), que estreia no canal Music Box Brazil, no dia 15 de maio, às 20h30.

O trabalho de curadoria de Catarina de Castro e Edu Felistoque priorizou trabalhos marcados pela originalidade. “Brasília é um lindo resumo do Brasil com enorme diversidade cultural e social. Resolvemos garimpar artistas da periferia ao Plano Piloto”, explica Felisberto, que também é diretor geral da série. Buscando Buskers tem o objetivo de mostrar ao público que o artista que se apresenta em espaço público pode viver da própria arte”, completa Felistoque.

Mandioca Frita, que vive da palhaçaria há 35 anos, esteve em situação de rua antes de conhecer grupo de teatro brincante que o ensinou ofícios circenses. "Devo tudo a essa arte. Foi a rua que me ensinou a linguagem de palhaço”, garante.

Com episódios inéditos toda quinta-feira, a partir de 15 de maio, a série é reprisada aos sábados, às 19h, e aos domingos, às 20h, no canal fechado Music Box Brazil. As duas temporadas anteriores estão disponíveis nas plataformas Arte 1, Apple TV +, Amazon, Prime Video, looke, Claro, LMX+ e TV Brasil.